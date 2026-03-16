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MAJORITÁRIA

Articulações para chapa de oposição estão no fim, diz Bruno Reis

Prefeito destacou que próximos dias vão ser de ajustes para definição de nomes

Ane Catarine e Rodrigo Tardio

Por Ane Catarine e Rodrigo Tardio

16/03/2026 - 10:55 h | Atualizada em 16/03/2026 - 11:18

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Reis não escondeu otimismo com progresso das negociações entre partidos aliados
Reis não escondeu otimismo com progresso das negociações entre partidos aliados -

O cenário político baiano entrou em fase de contagem regressiva. Durante a entrega da Escola Municipal Maria Constância Moraes de Carvalho, no bairro do Lobato, nesta segunda-feira, 16, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), subiu o tom da expectativa sobre a oficialização da chapa majoritária liderada por ACM Neto.

De acordo com o gestor municipal, os bastidores estão em plena efervescência. Reis destacou que os próximos dias serão cruciais para selar os acordos que definirão os nomes que acompanharão o ex-prefeito na disputa estadual.

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Ajustes finais

Embora mantenha a cautela sobre nomes específicos, Bruno Reis não escondeu o otimismo com o progresso das negociações entre os partidos aliados.

"As conversas estão em curso, estão acontecendo, vai ser uma semana de mais conversas. À medida que essas conversas forem se consolidando, fomos também, naturalmente, fazendo os devidos ajustes, nós vamos anunciar", afirmou o prefeito.

A estratégia do grupo, conforme sinalizado por Reis, é garantir uma composição que equilibre representatividade e força eleitoral. O objetivo é apresentar uma estrutura capaz de fazer frente aos adversários com uma base sólida.

Celeridade no anúncio

A pressa em definir o grupo não é por acaso. Bruno Reis reforçou que o desejo da coalizão é dar uma resposta rápida ao eleitorado, aproveitando a janela de articulações que se abre nesta semana.

"Vamos dar um passo importante, apresentando uma chapa forte, uma chapa com peso político", concluiu o prefeito, reafirmando seu papel como um dos principais articuladores do projeto de ACM Neto para a Bahia.

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Tags:

ACM Neto Bruno Reis chapa majoritária política baiana

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