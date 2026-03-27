Escola municipal de R$25 milhões é inaugurada em Salvador

Escola Municipal Papa Francisco - Foto: Betto Jr./ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou, nesta sexta-feira, 27, a Escola Municipal Papa Francisco, no bairro de Nova Esperança. A unidade conta com uma estrutura moderna com capacidade para atender 1.085 estudantes por turno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I.

A ação integra a programação pelo aniversário de Salvador, que completa 477 anos neste domingo, 29.

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“Esta aqui é uma das maiores escolas da rede municipal. Uma estrutura linda que, com certeza, vai causar um impacto para a comunidade, ajudando a mudar o presente e o futuro das crianças daqui e de toda esta região do Ceasa, Cassange e Coração de Maria. Esse entorno possui empreendimentos habitacionais que foram construídos no passado e que, agora, passam a ter um equipamento de educação de alto padrão”, destacou o prefeito Bruno Reis.

A Escola Municipal Papa Francisco é a 42ª unidade de ensino inaugurada pela atual gestão, desde 2021. Segundo Bruno Reis, mais dez estruturas do tipo estão em fase de conclusão.

“Ainda vamos iniciar mais 28 grandes novas escolas para a cidade. Portanto, Salvador completa 477 anos no próximo domingo e quem recebe o presente é o seu povo. De todas as obras, a que a gente se sente mais feliz em entregar são as da área da educação”, completou o chefe do Executivo municipal.

Instalações

Com investimento de R$25,6 milhões, a escola Papa Francisco possui mais de 6,3 mil metros quadrados de área construída e 31 salas de aula climatizadas. O espaço conta ainda com:

Biblioteca;

Sala de leitura;

Brinquedoteca;

Parque infantil;

Quadra poliesportiva;

Áreas cobertas e ao ar livre para recreação.

A unidade também foi projetada com acessibilidade total, incluindo sanitários adaptados para pessoas com deficiência (PCD) e salas de atendimento educacional especializado. Há ainda sistema de captação de energia solar e de reaproveitamento de água da chuva.

Segundo o secretário municipal da Educação (Smed), Thiago Dantas, “esses investimentos em infraestrutura vêm acontecendo por toda a cidade”.

“Aqui, por exemplo, é um equipamento muito moderno, com condições de ofertar até 2 mil vagas. Também está em curso o maior volume de recursos em toda a série histórica de Salvador: apenas em reconstruções, estamos falando em mais de R$400 milhões. É um esforço necessário, que vai qualificar as condições de ensino daqui da região e acolher melhor os alunos”, disse.

A atual diretora da escola, Ana Virgínia Reis Coutinho reforçou que a nova unidade vai exercer um papel fundamental para a construção do futuro e desenvolvimento dos estudantes.

“É um equipamento maravilhoso, muito completo, que vai trazer imensa oportunidade de aprendizagem para a criançada. Sempre falo: uma escola é a construção de um futuro. Para se ter um futuro, a gente tem que trabalhar com essa criança e pensar em como desenvolvê-la como cidadã”, afirmou.

Mãe de Laura e Rafael, a dona de casa Ana Cláudia Santos, 45 anos, comemorou a inauguração de uma unidade escolar mais próxima de casa. Antes, ela tinha que se deslocar até a comunidade do Barro Duro para os filhos estudarem.

“Gostei muito pelo fato de a escola estar mais próxima de casa. É bom para eles também. Ainda não tive oportunidade de conhecer toda a estrutura, que é gigante, mas farei isso em breve”, relatou.

Homenagem

A escola construída em Nova Esperança homenageia o Papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio), falecido em 21 de abril de 2025, aos 88 anos. Ele foi o 266º Papa da Igreja Católica, tornando-se o primeiro pontífice latino-americano e jesuíta da história. Seu pontificado durou 12 anos e 35 dias.

Presente na inauguração, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Sérgio da Rocha, agradeceu à Prefeitura por nomear a unidade em homenagem ao pontífice.

“Parabéns por essa estrutura que possui uma qualidade tão especial e pela referência muito justa e generosa ao nosso querido e saudoso Papa Francisco. O Papa tinha especial atenção para a educação e trazia no coração um amor, uma consideração muito grande pelo povo brasileiro, pela Bahia e por Salvador, por causa de nossa querida Santa Dulce. Pude partilhar com ele um pouco da imensa riqueza cultural e religiosa que nós temos. Peço a Deus que, de fato, esta escola seja um espaço de vivência dos valores e atitudes que o Papa Francisco tanto estimulou”, celebrou.