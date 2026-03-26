Escola da rede estadual em Salvador recebe investimento de R$ 11,8 mi

Colégio Estadual de Tempo Integral Raphael Serravalle - Foto: André Fofano/GOV Bahia

Os estudantes do Colégio Estadual de Tempo Integral Raphael Serravalle, localizado no bairro da Pituba, em Salvador, passaram a contar com uma estrutura totalmente modernizada. A entrega das obras foi realizada na tarde desta quinta-feira, 26, e incluiu novos espaços pedagógicos, salas climatizadas e melhorias na infraestrutura da unidade.

Com capacidade para atender 1.424 estudantes dos ensinos fundamental e médio, a unidade recebeu um investimento total de R$ 11,8 milhões.

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A obra trouxe melhorias para a estrutura, como:

Construção de um teatro com 175 lugares;

Adaptação do espaço para um restaurante estudantil com capacidade para 88 pessoas;

Novo projeto de paisagismo.

Além disso, a escola passou por uma reforma completa que requalificou 25 salas de aula, três laboratórios dedicados a Ciências, Química e Matemática, biblioteca, setor administrativo, sala multifuncional e sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Estudante do colégio desde o 1º ano do ensino médio, Maria Eduarda Pinheiro, de 17 anos, comemorou e destacou o conforto das novas instalações.

“O teatro está maravilhoso, as salas climatizadas e espaçosas. Ano passado fazia muito calor e tinha muita poeira também. O refeitório também está perfeito. Não tenho o que reclamar, está muito bom”, afirmou.

No primeiro ano estudando na unidade, Maria Eduarda Lacerda, de 15 anos, estudante do 2⁰ ano, disse que deixou a rede particular após ouvir boas recomendações sobre o colégio.

“Foi um esforço conseguir entrar aqui. Normalmente na minha idade a gente nem consegue, mas graças a Deus eu consegui e tô fazendo fluxo. A escola carrega um nome muito grande com ótimas referências. Depois dessa reforma, a escola está linda, climatizada. Tudo aqui está perfeito para todos os alunos”, destacou.

A diretora da unidade, Denise Miranda, lembrou que o colégio é referência em agricultura familiar e que as refeições servidas são um dos maiores atrativos para os alunos.

"No ano passado, a escola ganhou um prêmio de agricultura familiar. Nossos estudantes tomam café da manhã, almoçam e saem alimentados no final da tarde", afirmou.

Escola Conectada

Entrega também incluiu computadores | Foto: André Fofano/GOV Bahia

Além da modernização da unidade, também foi realizada a entrega simbólica de computadores por meio do programa Escola Conectada, iniciativa voltada ao fortalecimento da infraestrutura tecnológica das escolas da rede estadual.

Segundo o governador Jerônimo Rodrigues, a ação integra a programação pelo aniversário de Salvador, que completa 477 anos neste domingo, 29.

“São quase 200 escolas, muitas já entregues e reformadas. Eu estive aqui [Colégio Raphael Serravalle] quando era secretário de educação. É um terreno íngreme, difícil, mas a engenharia botou no papel, a gente foi, voltou e estamos aqui para entregar. É gratificante”, afirmou, destacando o bom desempenho da unidade no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador que mede a qualidade do ensino no país.

Pacote de inaugurações

| Foto: André Fofano/GOV Bahia

Apenas neste mês, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) entregou a modernização de outras importantes unidades da rede estadual na capital baiana, como o Colégio Estadual de Tempo Integral (CETI) Dinah Gonçalves, em Valéria; o CETI Mario Costa Neto, na Federação; e o CETI Governador Roberto Santos, no Cabula. Também foram entregues as obras do CETI Professor Nogueira Passos, na Pituba; do Colégio Estadual Professor Nelson Barros, em Cajazeiras X; e do Colégio Estadual Renan Baleeiro, no bairro de Águas Claras.

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