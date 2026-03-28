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INSATISFAÇÃO

Em reunião com Lula, MDB se queixa de articulações na Bahia

Emedebistas buscam ajustes eleitorais com o presidente

Redação

Por Redação

28/03/2026 - 9:03 h | Atualizada em 28/03/2026 - 9:48

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Lula quer apoio do MDB nas eleições.
Lula quer apoio do MDB nas eleições. -

Em um encontro com o presidente Lula (PT) na última terça-feira, 24, no Palácio do Planalto, caciques do MDB se queixaram das negociações eleitorais feitas pelo Partido dos Trabalhadores em alguns estados, e um deles foi a Bahia.

Na reunião, os emedebistas criticaram o fato de o PT não apoiar a candidatura de Orleans Brandão (MDB) ao governo. O emedebista é sobrinho do atual governador Carlos Brandão (sem partido).

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Ainda de acordo com relatos, Lula e os emedebistas também abordaram a possível filiação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ao MDB. Lula, como vem mostrando a coluna, quer que Pacheco seja seu candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições deste ano. O ex-presidente do Senado, porém, ainda não bateu o martelo.

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E a Bahia?

De acordo com a coluna de Igor Gadelha do portal Metrópoles, a reclamação foi de que o PT deve excluir o atual vice, Geraldo Júnior (MDB), da chapa do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tentará a reeleição.

Ainda segundo a publicação, os caciques também se irritaram com articulação do ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), para evitar que deputados baianos migrassem para o MDB na janela para troca partidária.

Quem participou da reunião

  • Jader Filho - ministro das Cidades;
  • Renan Filho - ministro dos Transportes;
  • Helder Barbalho - governador do Pará;
  • Isnaldo Bulhões (AL) - líder do MDB na Câmara dos Deputados.

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