Jerônimo nega que Lula virá a Salvador para anunciar chapa

Jerônimo garante montagem de chapa competitiva. - Foto: Gabriela Araújo / AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que o presidente Lula (PT) não irá anunciar a chapa governista durante sua visita em Salvador na quinta-feira, 2.

O mandatário virá para a capital baiana na próxima semana para assinar a ordem de serviço para autorizar o início das obras de extensão do metrô Campo Grande.

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Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira, 27, no Parque de Exposições, Jerônimo garantiu que a vinda do presidente tem caráter puramente institucional.

Todas as vezes que o Lula vem aqui ele quer saber como é que está o cenário da política estadual, como é que estão as relações. Lula não vem com essa função de fazer qualquer tipo de anúncio. Nós planejamos para ver se ele consegue dar ordem de serviço do Tramo IV do metrô chegando até o Campo Grande, fazer uma visita técnica ao VLT e fazer um tour com ele já dentro do trem do VLT Jerônimo Rodrigues, governador

Ainda na entrevista, o chefe do Executivo estadual prometeu montar uma chapa competitiva e agregadora, mas afirmou que a prioridade do momento é a montagem das nominatas dos partidos.

“Nós queremos montar a chapa de forma que todos sejam ouvidos, que todos sejam respeitados. Nós temos uma nova eleição e, por isso, o Conselho Político tem sido requisitado nesse momento. Nesses últimos dias, os partidos estão debruçados sobre a chapa proporcional, e estão olhando como é que vão fazer a montagem para garantir que não percamos nenhum deputado federal ou estadual, e trabalhar para ampliar a nossa base eleitoral, tanto na Assembleia quanto no Congresso Federal”, afirmou.

Novo trecho

O metrô de Salvador se aproxima dos 40 km com o início das obras da Estação Campo Grande, no centro da cidade. O local vai se somar às outras 22 estações já existentes que ligam diferentes partes da cidade e estão divididas em duas linhas.

A Linha 1, da qual a Estação Campo Grande fará parte, hoje liga a estação da Lapa até Águas Claras. Já a Linha 2 funciona entre a estação Acesso Norte — que se conecta com a Linha 1 na altura da Rótula do Abacaxi — até o Aeroporto.