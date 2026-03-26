Trecho Lapa-Campo Grande será anunciado por Lula em Salvador

Lula vem a Salvador anunciar ampliação do metrô - Foto: Ricardo Stuckert

O presidente Lula (PT) virá a Salvador, na próxima semana, para anunciar a ampliação do metrô da capital baiana, entre a Lapa e o Campo Grande — pouco mais de 1 km de extensão.

A agenda do petista na cidade será na próxima quinta-feira, 2, e contará com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa. De acordo com a Folha de S.Paulo, esta deve ser a última ação do ex-governador da Bahia à frente da pasta. Depois, ele deve oficializar a pré-candidatura ao Senado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de Rui, pelo menos outros 17 ministros devem deixar as pastas para concorrer nas eleições. O prazo termina no sábado, 4, mas a orientação é que todos saiam juntos.

Antes da agenda em Salvador, o presidente fará, em Brasília, uma reunião com os ministros que vão deixar as pastas e os que vão assumir os cargos no dia seguinte. Na grande maioria, são os secretários-executivos.

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

O metrô de Salvador se aproxima dos 40 km com o início das obras da Estação Campo Grande, no centro da cidade. O local vai se somar às outras 22 estações já existentes que ligam diferentes partes da cidade e estão divididas em duas linhas.

A Linha 1, da qual a Estação Campo Grande fará parte, hoje liga a estação da Lapa até Águas Claras. Já a Linha 2 funciona entre a estação Acesso Norte — que se conecta com a Linha 1 na altura da Rótula do Abacaxi — até o Aeroporto.