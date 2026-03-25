Lula se diz dedicado a “não deixar os fascistas governarem o país”

Lula, presidente da República - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que “se tiver um minuto de vida”, dedicará a “não deixar os fascistas governarem o país”. A declaração do petista foi feita nesta quarta-feira, 25, durante evento de inauguração de novas áreas no Hospital Universitário de São Carlos, no interior de São Paulo.

O céu é muito bom, mas é para os outros. Eu quero ficar aqui na Terra, porque uma parte do inferno está aqui na Terra. Luiz Inácio Lula da Silva - Presidente da República

O também aproveitou a oportunidade para alfinetar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), questionando por que o chefe do Executivo paulista e o secretário de Saúde, Eleuses Paiva, não compareceram ao evento.

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“Não poderia estar até por uma questão de gentileza? Respeito? O secretário de Saúde tem que estar preocupado com a saúde do estado. Por que não está?”, indagou.

Em seguida, Lula afirmou que “essa gente vive muito tempo mentindo” e fazendo “propaganda mentirosa” por meio das redes sociais.