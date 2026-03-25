SAÚDE
Médico define data para Jair Bolsonaro deixar hospital
Ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia
Por Gabriela Araújo
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O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve deixar o Hospital DF Star, em Brasília, na próxima sexta-feira, 27, segundo informou o cardiologista Brasil Caiado nesta quarta, 25.
À imprensa, o médico explicou o motivo da previsão de alta do ex-mandatário após mais de uma semana internado para tratar uma broncopneumonia.
“Nós todos já estamos em uma programação de transição para casa. Como o antibiótico termina o ciclo amanhã [quinta-feira, 26], estamos com uma programação para alta para sexta-feira", afirmou Brasil Caiado.
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O cardiologista ainda destacou a boa evolução no quadro de saúde do político de 70 anos. "[Acabou] saindo do quadro agudo, nesta semana, de segunda-feira para cá. Ele também apresentou uma boa evolução. Estamos com programação do antibiótico até amanhã".
Até a última terça-feira, 24, o ex-presidente seguia internado, sem previsão de alta, de acordo com os boletins médicos divulgados pela unidade de saúde.
Bolsonaro está internado desde o dia 13 de março após passar mal na Papudinha, onde cumpre os 27 anos de prisão por tentativa de golpe de estado.
Moraes libera prisão domiciliar a Bolsonaro
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta terça-feira, 24, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra prisão domiciliar humanitária temporária, inicialmente por 90 dias, a partir da alta médica.
Veja o que Bolsonaro pode ou não fazer
Autorizações
- Ficar em casa durante todo o período;
- Utilizar a tornozeleira eletrônica;
- Receber visitas de familiares próximos: Os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan Bolsonaro estão permanentemente autorizados a visitarem o pai, seguindo os mesmos dias e horários das unidades prisionais. A esposa, Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia têm livre acesso, porque moram na mesma residência;
- Receber visitas de advogados: Os encontros devem durar até 30 minutos mediante agendamento prévio com o 19º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança do local;
- Ser atendido por equipe médica particular cadastrada;
- Continuar sessões de fisioterapia;
- Ser internado em caso de urgência.
Proibições
- Usar celular ou qualquer outro meio de comunicação externa;
- Uso de redes sociais;
- Gravar vídeos ou áudios;
- Circular fora da área da tornozeleira eletrônica.
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