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POLÍTICA

Saiba o que Bolsonaro pode ou não fazer enquanto cumpre prisão domiciliar

Ministro do STF, Alexandre de Moraes, liberou a prisão domiciliar temporária ao ex-presidente

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

24/03/2026 - 16:51 h

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Alexandre de Moraes determina prisão domiciliar humanitária temporária a Jair Bolsonaro
Alexandre de Moraes determina prisão domiciliar humanitária temporária a Jair Bolsonaro -

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou, nesta terça-feira, 24, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpra prisão domiciliar humanitária temporária, inicialmente por 90 dias, a partir da alta médica.

A decisão se dá para que Bolsonaro se recupere integralmente da broncopneumonia, complicação que o forçou a ser internado.

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Ao fim do prazo estipulado, o STF deve reavaliar se ainda existem justificativas para manter o benefício ao ex-presidente, podendo exigir nova perícia médica.

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Saiba o que a prisão determina

A decisão de Moraes determina que Bolsonaro cumpra a pena exclusivamente dentro de sua casa, além de estabelecer um conjunto rígido de regras de monitoramento, rotinas e limitações.

Veja o que Bolsonaro pode ou não fazer

Autorizações

  • Ficar em casa durante todo o período;
  • Utilizar a tornozeleira eletrônica;
  • Receber visitas de familiares próximos: Os filhos Flávio, Carlos e Jair Renan Bolsonaro estão permanentemente autorizados a visitarem o pai, seguindo os mesmos dias e horários das unidades prisionais. A esposa, Michelle Bolsonaro, a filha Laura e a enteada Letícia têm livre acesso, porque moram na mesma residência;
  • Receber visitas de advogados: Os encontros devem durar até 30 minutos mediante agendamento prévio com o 19º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança do local;
  • Ser atendido por equipe médica particular cadastrada;
  • Continuar sessões de fisioterapia;
  • Ser internado em caso de urgência.

Proibições

  • Usar celular ou qualquer outro meio de comunicação externa;
  • Uso de redes sociais;
  • Gravar vídeos ou áudios;
  • Circular fora da área da tornozeleira eletrônica.

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Tags:

Alexandre de Moraes Bolsonaro Prisão domiciliar

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