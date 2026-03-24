POLÍTICA
Moraes autoriza que Bolsonaro cumpra pena em casa por 90 dias
Medida é temporária e permite que ex-presidente cumpra pena fora do sistema prisional
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
A situação do ex-presidente Jair Bolsonaro teve um novo desdobramento após decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta terça-feira, 24, que ele deixe temporariamente o regime prisional para cumprir pena em casa por um período de 90 dias.
A mudança ocorre em meio a preocupações com o estado de saúde do ex-chefe do Executivo. Internado desde meados de março, Bolsonaro foi diagnosticado com pneumonia provocada por broncoaspiração, condição que exige acompanhamento médico contínuo.
O pedido para a prisão domiciliar partiu da defesa, que sustentou a necessidade de cuidados fora do sistema prisional. A decisão, no entanto, tem caráter temporário e altera apenas o local de cumprimento da pena durante o período estabelecido.
Condição médica atual
Bolsonaro estava detido na unidade prisional da Papudinha, em Brasília, e precisou ser internado no dia 13 de março, após apresentar broncoaspiração e pneumonia, sendo levado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da capital.
Segundo o último boletim médico, divulgado nesta terça-feira (23), ele apresentou evolução favorável e poderá receber alta da UTI nas próximas 24 horas. O cardiologista Brasil Caiado afirmou que, embora os exames mostrem melhora, a recuperação ainda é lenta, mas o ex-presidente permanece estável clinicamente e poderá deixar o hospital se a evolução continuar satisfatória.
Leia Também:
Histórico de problemas de saúde na prisão
Este não é o primeiro episódio de problemas de saúde enfrentado por Bolsonaro desde que iniciou o cumprimento da pena. Em setembro do ano passado, enquanto estava em prisão domiciliar, ele precisou de atendimento médico após apresentar vômitos, tontura e queda de pressão arterial.
Em janeiro deste ano, já detido na Superintendência da Polícia Federal, o ex-presidente passou mal e sofreu uma batida na cabeça, o que também exigiu internação. No mesmo mês, foi transferido para a Papudinha, unidade que oferece apoio médico 24 horas, fisioterapia, cozinha adaptada e barra de apoio na cama, a pedido dos advogados.
Contexto da prisão
Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, permanecendo atualmente em regime que combina medidas de detenção em unidade prisional e supervisão domiciliar, conforme determinação judicial.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes