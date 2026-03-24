Jair Bolsonaro completa 11 dias internado sem previsão de alta

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Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Divulgação/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue sem previsão de alta hospitalar. É o que aponta o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília, nesta terça-feira, 24. O liberal está internado na unidade de saúde desde o último dia 13 de março.

Na segunda, 23, ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto após melhora clínica.

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"No momento [Jair Bolsonaro] segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico e fisioterapia respiratória e motora. Não há previsão de alta hospitalar", diz um trecho do boletim divulgado pelo DF Star hoje.

O ex-presidente foi levado ao local após passar mal na Papudinha, também em Brasília, onde estava detido. No hospital foi diagnosticado com uma pneumonia decorrente de broncoaspiração.

Bolsonaro deixa UTI após mais de uma semana de internação

Jair Bolsonaro (PL) deixou, nesta segunda-feifa, 23, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi para um quarto no Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde o último dia 13.

Segundo informações do médico Brasil Caiado, um dos responsáveis pelo tratamento do ex-presidente, a decisão foi tomada após ele apresentar evolução clínica. Ainda segundo Caiado, apesar da transferência, Bolsonaro segue sem previsão de alta.