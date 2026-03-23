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EVOLUÇÃO

Bolsonaro deixa UTI após mais de uma semana de internação

Ex-presidente pode ter alta médica nas próximas horas

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

23/03/2026 - 19:56 h

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Jair Bolsonaro está preso desde novembro de 2025.
Jair Bolsonaro está preso desde novembro de 2025. -

Jair Bolsonaro (PL) deixou, nesta segunda-feifa, 23, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi para um quarto no Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde o último dia 13.

Segundo informações do médico Brasil Caiado, um dos responsáveis pelo tratamento do ex-presidente, a decisão foi tomada após ele apresentar evolução clínica. Ainda segundo Caiado, apesar da transferência, Bolsonaro segue sem previsão de alta.

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Conforme boletim médico divulgado na manhã desta segunda, o ex-presidente permanece "estável clinicamente" e poderá receber alta se a evolução se mantiver "satisfatória".

"Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas", diz o documento.

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Prisão domiciliar

Também nesta segunda, o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, se manifestou a favor da concessão da prisão domiciliar a Jair Bolsonaro.

"Ao ver da Procuradoria-Geral da República (PGR), está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente", diz o documento.

A decisão final, contudo, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

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alta média Jair Bolsonaro UTI

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