EVOLUÇÃO
Bolsonaro deixa UTI após mais de uma semana de internação
Ex-presidente pode ter alta médica nas próximas horas
Por Anderson Ramos
Siga o A TARDE no Google
Jair Bolsonaro (PL) deixou, nesta segunda-feifa, 23, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi para um quarto no Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde o último dia 13.
Segundo informações do médico Brasil Caiado, um dos responsáveis pelo tratamento do ex-presidente, a decisão foi tomada após ele apresentar evolução clínica. Ainda segundo Caiado, apesar da transferência, Bolsonaro segue sem previsão de alta.
Conforme boletim médico divulgado na manhã desta segunda, o ex-presidente permanece "estável clinicamente" e poderá receber alta se a evolução se mantiver "satisfatória".
"Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas", diz o documento.
Leia Também:
Prisão domiciliar
Também nesta segunda, o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, se manifestou a favor da concessão da prisão domiciliar a Jair Bolsonaro.
"Ao ver da Procuradoria-Geral da República (PGR), está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente", diz o documento.
A decisão final, contudo, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes