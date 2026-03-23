Bolsonaro deixa UTI após mais de uma semana de internação

Siga o A TARDE no Google

Jair Bolsonaro está preso desde novembro de 2025. - Foto: Sergio Lima | AFP

Jair Bolsonaro (PL) deixou, nesta segunda-feifa, 23, a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi para um quarto no Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde o último dia 13.

Segundo informações do médico Brasil Caiado, um dos responsáveis pelo tratamento do ex-presidente, a decisão foi tomada após ele apresentar evolução clínica. Ainda segundo Caiado, apesar da transferência, Bolsonaro segue sem previsão de alta.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conforme boletim médico divulgado na manhã desta segunda, o ex-presidente permanece "estável clinicamente" e poderá receber alta se a evolução se mantiver "satisfatória".

"Segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas", diz o documento.

Prisão domiciliar

Também nesta segunda, o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, se manifestou a favor da concessão da prisão domiciliar a Jair Bolsonaro.

"Ao ver da Procuradoria-Geral da República (PGR), está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente", diz o documento.

A decisão final, contudo, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).