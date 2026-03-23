RECONHECIMENTO
Márcio Marinho é condecorado com Comenda 2 de Julho na ALBA
Deputado federal celebrou trajetória de superação e atuação em defesa de pautas sociais
Por Rodrigo Tardio
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O deputado federal Márcio Marinho (Republicanos) foi condecorado com a entrega da Comenda 2 de Julho, nesta segunda-feira, 23.
A honraria, considerada a mais alta distinção do Legislativo estadual, foi concedida em reconhecimento à trajetória pública e ao trabalho voltado à defesa do consumidor, igualdade racial e proteção social.
A iniciativa da homenagem partiu do deputado estadual Jurailton Santos, que ressaltou o compromisso de Marinho com os mais vulneráveis.
“Essa homenagem reconhece o homem público que dedica sua vida à construção de uma sociedade mais justa”, afirmou Santos.
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Já ao quinto mandato na Câmara Federal e atual presidente do Republicanos na Bahia, Marinho utilizou a tribuna para um discurso de tom pessoal e inspirador. Ao relembrar sua origem humilde — filho de pedreiro e de mãe faxineira —, o parlamentar destacou o papel da fé em sua caminhada.
“Receber esta comenda é a confirmação de que vale a pena acreditar. Eu vivo por um propósito: servir”, declarou.
Articulação política
O evento reuniu um expressivo contingente de autoridades, refletindo o trânsito político do homenageado. O ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, classificou a condecoração como um “reconhecimento justo” a quem possui uma caminhada sólida na vida pública e nas missões sociais.
Também prestigiaram a cerimônia o prefeito de Salvador, Bruno Reis; os deputados federais Rogéria Santos, Léo Prates e Diego Coronel; o deputado estadual José de Arimateia; além de vereadores, secretários municipais e diretores de veículos de comunicação, como a Record Bahia e a Rádio Sociedade.
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