COMENDA 2 DE JULHO
Márcio Marinho recebe uma das maiores honrarias da Bahia
Deputado federal recebe Comenda 2 de Julho nesta segunda, 23
Por Ane Catarine
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A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) entrega nesta segunda-feira, 23, a Comenda 2 de Julho ao deputado federal Márcio Marinho. A cerimônia está marcada para às 10h, no plenário da Casa.
A honraria, proposta pelo deputado estadual Jurailton Santos, é uma das mais importantes do estado e reconhece pessoas que prestaram serviços relevantes à Bahia e ao país.
Márcio Marinho está no quinto mandato como deputado federal, é presidente do Republicanos na Bahia e também atua como pastor.
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Apesar de ter nascido em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, construiu a trajetória política e religiosa em solos baianos.
Ao justificar a homenagem, Jurailton afirmou que “Márcio é um homem de fé, de origem humilde, que construiu uma trajetória de superação e serviço ao próximo”.
“Tenho a alegria de reconhecer, por meio desta comenda, não apenas seu papel político, mas também seu compromisso pastoral e sua dedicação às pessoas que mais precisam”, completou.
O que é a Comenda 2 de Julho?
A Comenda 2 de Julho é concedida pela Alba a personalidades com atuação de destaque em áreas como política, social e comunitária.
A homenagem leva o nome da data que marca a consolidação da Independência da Bahia.
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