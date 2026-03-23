Márcio Marinho recebe uma das maiores honrarias da Bahia

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Márcio Marinho recebe Comenda 2 de Julho - Foto: Divulgação/Júlio Dutra

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) entrega nesta segunda-feira, 23, a Comenda 2 de Julho ao deputado federal Márcio Marinho. A cerimônia está marcada para às 10h, no plenário da Casa.

A honraria, proposta pelo deputado estadual Jurailton Santos, é uma das mais importantes do estado e reconhece pessoas que prestaram serviços relevantes à Bahia e ao país.

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Márcio Marinho está no quinto mandato como deputado federal, é presidente do Republicanos na Bahia e também atua como pastor.

Apesar de ter nascido em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, construiu a trajetória política e religiosa em solos baianos.

Ao justificar a homenagem, Jurailton afirmou que “Márcio é um homem de fé, de origem humilde, que construiu uma trajetória de superação e serviço ao próximo”.

“Tenho a alegria de reconhecer, por meio desta comenda, não apenas seu papel político, mas também seu compromisso pastoral e sua dedicação às pessoas que mais precisam”, completou.

Márcio Marinho e Jurailton Santos | Foto: Divulgação/Alba

O que é a Comenda 2 de Julho?

A Comenda 2 de Julho é concedida pela Alba a personalidades com atuação de destaque em áreas como política, social e comunitária.

A homenagem leva o nome da data que marca a consolidação da Independência da Bahia.