Márcio Marinho organiza sessão para Dia do Conselheiro Tutelar

Sessão é iniciativa de Márcio Marinho - Foto: Divulgação | Ascom

A Câmara dos Deputados organizará na próxima segunda-feira, 9, uma sessão solene em homenagem ao Dia do Conselheiro Tutelar, comemorado no dia 18 de novembro. A ação é uma iniciativa do deputado federal Márcio Marinho (Republicanos).

Leia mais

>> AO VIVO: Diretores do Grupo A TARDE falam sobre Fenagro 2024

>> Eduardo Bolsonaro se coloca como 'plano B' para 2026; confira

>> João Roma detalha processos envolvendo deputados baianos do PL

A sessão contará com mais de 40 conselheiros tutelares baianos, além das demais autoridades e cidadão. Marinho defendeu a celebração da data e o compromisso de valorização da atuação dos profissionais.

“Esta é uma celebração merecida para dignificar esse trabalho vital, garantindo que os direitos de todos os jovens sejam respeitados e protegidos pelos conselheiros”, afirmou o deputado baiano.