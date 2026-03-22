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FOCO

Leo Prates se licencia do mandato na Câmara para focar na reeleição

Deputado anunciou decisão em entrevista ao A TARDE Cast

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

22/03/2026 - 15:48 h | Atualizada em 22/03/2026 - 16:02

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Leo Prates durante entrevista no A TARDE Cast
Leo Prates durante entrevista no A TARDE Cast -

O deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA) anunciou que vai se afastar temporariamente do cargo na Câmara dos Deputados.

Em entrevista concedida ao A TARDE Cast, PodCast do Grupo A TARDE, o parlamentar revelou que a decisão tem como objetivo central a dedicação exclusiva à campanha de reeleição para o pleito de 2026.

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Prates explicou que o movimento é estratégico e visa intensificar a presença nas bases eleitorais da Bahia.

“É uma decisão amadurecida para que eu possa estar mais próximo da população, ouvindo as demandas de Salvador e do interior, consolidando o trabalho que realizamos”, apontou o deputado durante o papo com os jornalistas de A TARDE, Yuri Abreu e Rodrigo Tardio.

Suplemento

Com o licenciamento Prates, a cadeira da bancada baiana em Brasília vai ser assumida por José Carlos Araújo, primeiro suplente da legenda. Araújo é um veterano do legislativo federal, tendo acumulado diversos mandatos na Câmara, onde ganhou notoriedade, entre outras cargas, pela presidência do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

A chegada política de José Carlos Araújo ao Congresso é vista por analistas políticos como um reforço de experiência para os republicanos no estado, mantendo o peso da sigla em pautas prioritárias para a Bahia durante o período de afastamento do titular.

Histórico

Eleito com votação expressiva em 2022, Leo Prates tem pautado seu mandato em temas como saúde pública e assistência social. O anúncio da saída temporária ocorre em um momento de intensas articulações nos bastidores para a montagem das chapas que disputar as próximas eleições gerais.

A formalização do pedido de licença vai ocorrer nos próximos dias, seguidos pela convocação e posse imediata de Araújo no Distrito Federal.

Assista A TARDE Cast com Leo Prates

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