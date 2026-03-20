MUDANÇA
Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"
Deputado federal disputará eleições de 2026 pelo partido Republicanos
Por Gabriela Araújo
Siga o A TARDE no Google
O deputado federal Leo Prates abriu o coração sobre a sua saída do PDT, que será oficializada na próxima quinta-feira, 26, quando se tornará oficialmente um republicano.
Em entrevista ao podcast do Grupo A TARDE, o parlamentar disse: “Estou animado com a minha filiação. Mas estou muito triste com a minha saída do PDT. A camisa do PDT me serviu muito”.
O parlamentar anunciou a baixa no partido na manhã de ontem, em nota divulgada à imprensa. O movimento de Prates, por sua vez, já havia sido antecipado por A TARDE, em novembro.
Leia Também:
Durante o bate-papo, o deputado diz ter sido "um dos parlamentares [mais] identificados” com a legenda, e por isso, o sentimento de tristeza o dominou após a sua tomada de decisão.
“São coisas da vida. O PDT entendeu a minha posição e eu entendo a posição do PDT, que fez uma aliança nacional com o PT, e tinha que ser replicado no principal estado do PT”, acrescentou ele.
Porque Leo Prates deixou o PDT?
O deputado federal Leo Prates decidiu sair da legenda após a aproximação do partido com o governo Jerônimo Rodrigues (PT), o qual ele faz oposição no estado.
Apesar da nova aliança da sua sigla, o deputado diz ter sido resistente sobre se filiar a uma nova agremiação, e por isso, só concluiu a sua procura a poucos dias para o encerramento da janela partidária.
“Eu comecei a fazer as conversas com o Republicanos e com o União Brasil, logo depois que a aliança com o governador Jerônimo foi anunciada, e eu só concluir no dia de ontem [quarta-feira, 18]”, pontuou.
Leia Também:
Tanto ele como o próprio PDT tentou fazer novas arrumações para que mantê-lo dentro da sigla, mas sem sucesso.
"Tentaram organizar equações. Na última reunião, deputado, me refiro ao deputado Félix, o deputado Félix [Mendonça Jr.] foi extremamente generoso e o presidente [Carlos] Lupi também", contou o deputado.
Projeção do Republicanos nas eleições de 2026
Um dos motivos para que Leo Prates se filie ao partido ligado a Igreja Universal deve-se a meta ousada da legenda em aumentar a bancada e eleger quatro a cinco deputados federais.
Atualmente, o Republicanos tem três parlamentares de mandato, são eles:
- Deputado Márcio Marinho;
- Deputada Rogéria Santos;
- Deputado Alex Santana, que não deve concorrer às eleições neste ano.
Agora, a sigla ganha mais dois parlamentares de mandato, são eles:
- Deputado Leo Prates, que deixou o PDT;
- Deputado Diego Coronel, que deixou o PSD.
Assista o A TARDE Cast
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes