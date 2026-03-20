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MUDANÇA

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

Deputado federal disputará eleições de 2026 pelo partido Republicanos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

20/03/2026 - 10:49 h | Atualizada em 20/03/2026 - 11:16

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Deputado federal Leo Prates durante entrevista no A TARDE Cast
Deputado federal Leo Prates durante entrevista no A TARDE Cast -

O deputado federal Leo Prates abriu o coração sobre a sua saída do PDT, que será oficializada na próxima quinta-feira, 26, quando se tornará oficialmente um republicano.

Em entrevista ao podcast do Grupo A TARDE, o parlamentar disse: “Estou animado com a minha filiação. Mas estou muito triste com a minha saída do PDT. A camisa do PDT me serviu muito”.

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O parlamentar anunciou a baixa no partido na manhã de ontem, em nota divulgada à imprensa. O movimento de Prates, por sua vez, já havia sido antecipado por A TARDE, em novembro.

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Durante o bate-papo, o deputado diz ter sido "um dos parlamentares [mais] identificados” com a legenda, e por isso, o sentimento de tristeza o dominou após a sua tomada de decisão.

“São coisas da vida. O PDT entendeu a minha posição e eu entendo a posição do PDT, que fez uma aliança nacional com o PT, e tinha que ser replicado no principal estado do PT”, acrescentou ele.

Porque Leo Prates deixou o PDT?

O deputado federal Leo Prates decidiu sair da legenda após a aproximação do partido com o governo Jerônimo Rodrigues (PT), o qual ele faz oposição no estado.

Apesar da nova aliança da sua sigla, o deputado diz ter sido resistente sobre se filiar a uma nova agremiação, e por isso, só concluiu a sua procura a poucos dias para o encerramento da janela partidária.

“Eu comecei a fazer as conversas com o Republicanos e com o União Brasil, logo depois que a aliança com o governador Jerônimo foi anunciada, e eu só concluir no dia de ontem [quarta-feira, 18]”, pontuou.

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Tanto ele como o próprio PDT tentou fazer novas arrumações para que mantê-lo dentro da sigla, mas sem sucesso.

"Tentaram organizar equações. Na última reunião, deputado, me refiro ao deputado Félix, o deputado Félix [Mendonça Jr.] foi extremamente generoso e o presidente [Carlos] Lupi também", contou o deputado.

Projeção do Republicanos nas eleições de 2026

Um dos motivos para que Leo Prates se filie ao partido ligado a Igreja Universal deve-se a meta ousada da legenda em aumentar a bancada e eleger quatro a cinco deputados federais.

Atualmente, o Republicanos tem três parlamentares de mandato, são eles:

  • Deputado Márcio Marinho;
  • Deputada Rogéria Santos;
  • Deputado Alex Santana, que não deve concorrer às eleições neste ano.

Agora, a sigla ganha mais dois parlamentares de mandato, são eles:

  • Deputado Leo Prates, que deixou o PDT;
  • Deputado Diego Coronel, que deixou o PSD.

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Tags:

eleições leo prates PDT Política

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