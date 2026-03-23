Michelle e Moraes devem tratar sobre domiciliar de Bolsonaro

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Michelle atua para acelerar ida de Bolsonaro para prisão domiciliar. - Foto: Isac Nóbrega/PR

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deverá se reunir ainda nesta segunda-feira, 23, com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para reforçar o pedido de prisão domiciliar ao marido, Jair Bolsonaro.

Hoje, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se posicionou a favor da prisão domiciliar. Moraes deve decidir em breve se o dirigente de direita mudará de regime domiciliar.

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De acordo com a CNN, a Suprema Corte está dividida sobre a prisão domiciliar. Um grupo defende que Bolsonaro em regime domiciliar diminui as críticas da direita ao Poder Judiciário.

Um outro grupo ainda acredita que uma prisão domiciliar pode levar Bolsonaro a tentar uma fuga para uma representação diplomática, como da Hungria ou dos Estados Unidos.

O que motivou a manifestação da PGR?

A medida da PGR surge após o novo pedido protocolado pela defesa do ex-mandatário, que segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde foi diagnosticado com broncopneumonia aspirativa.

Os advogados do ex-presidente citaram o quadro de saúde delicado do político para justificar o novo pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro.

No parecer, o procurador Paulo Gonet destaca que a concessão da medida "encontra apoio no dever dos Poderes de preservação da integridade física e moral".

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente cumpre a pena na Papudinha, em Brasília.