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POLÍTICA

Ratinho Jr. desiste de candidatura à presidência da República

Governador do Paraná oficializou a decisão em comunicado

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

23/03/2026 - 17:15 h | Atualizada em 23/03/2026 - 17:35

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Ratinho Júnior recua de candidatura ao Planalto
Ratinho Júnior recua de candidatura ao Planalto -

O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), anunciou, nesta segunda-feira, 23, a desistência de concorrer à presidência da República nas eleições de outubro.

Ratinho, que era um dos três nomes do PSD, ao lado de Ronaldo Caiado e Eduardo Leite, colocados para a pré-disputa eleitoral, que deve se encerrar ainda em março, também não será candidato ao Senado ou qualquer outro cargo, permanecendo até o final do seu mandato como governador.

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A expectativa é que Ratinho Júnior assuma os negócios da família Massa, liderada por seu pai, o apresentador Ratinho, no setor de comunicações.

Ratinho está convicto que deve manter o compromisso selado com os paranaenses nas eleições de 2018 e não pode interromper o projeto que tem garantido o ciclo de crescimento econômico do Paraná
Ratinho Jr., governador do Paraná

Disputa interna

A saída de Ratinho Júnior não simboliza o fim da disputa interna no PSD pelo posto de candidato a presidente da República na chamada 'terceira via'. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, permanecem como pré-candidatos.

No último final de semana, durante agenda, Caiado reafirmou sua intenção de ser candidato, negando a possibilidade de assumir a função de vice em uma chapa presidencial.

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"É o meu perfil. Eu não posso, de maneira nenhuma, ser um vice porque eu tenho um estilo que não seria compatível com a minha história e a minha maneira de fazer política", disparou Caiado ao comentar o assunto.

Eleições presidenciais

Até o momento, além de Caiado e Leite, outros nomes, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estão se colocando à disposição da disputa presidencial.

Pré-candidatos a presidente:

  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Aldo Rebelo (DC)
  • Renan Santos (Missão)
  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Eduardo Leite (PSD)
  • Romeu Zema (Novo)
  • Samira Martins (UP)

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