ELEIÇÕES
Romeu Zema renuncia ao governo de Minas Gerais; veja quem assume
Político do Novo se dedicará à pré-campanha à Presidência
Por Ane Catarine
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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), renunciou neste domingo, 22, ao cargo para se dedicar à pré-campanha à Presidência da República.
O governo do estado passa a ser comandado pelo vice Mateus Simões (PSD), que já foi empossado em cerimônia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele é apontado como possível candidato ao governo estadual.
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Após a posse na Assembleia, houve uma solenidade no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, para a transferência simbólica do cargo.
Pré-campanha à Presidência
Zema anunciou a pré-candidatura à Presidência pelo Novo em agosto de 2025.
Na semana passada, negou qualquer articulação para uma eventual aliança com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que também é pré-candidato ao Palácio do Planalto.
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