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ELEIÇÕES

Romeu Zema renuncia ao governo de Minas Gerais; veja quem assume

Político do Novo se dedicará à pré-campanha à Presidência

Ane Catarine

Por Ane Catarine

22/03/2026 - 13:18 h

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O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), renunciou ao cargo
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), renunciou ao cargo -

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), renunciou neste domingo, 22, ao cargo para se dedicar à pré-campanha à Presidência da República.

O governo do estado passa a ser comandado pelo vice Mateus Simões (PSD), que já foi empossado em cerimônia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ele é apontado como possível candidato ao governo estadual.

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Após a posse na Assembleia, houve uma solenidade no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, para a transferência simbólica do cargo.

Pré-campanha à Presidência

Zema anunciou a pré-candidatura à Presidência pelo Novo em agosto de 2025.

Na semana passada, negou qualquer articulação para uma eventual aliança com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que também é pré-candidato ao Palácio do Planalto.

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Tags:

eleição presidencial MInas Gerais Romeu Zema

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