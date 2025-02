Romeu Zema rebate Lula e diz que Jesus perdoaria dívidas

Zema usa Jesus como 'exemplo' ao rebater Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), rebateu, nesta quinta-feira, 23, as críticas recentes feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com relação ao apelo dos estados para que a União pague as dívidas contraídas com bancos privados.

Na quarta, 22, Lula, que vetou o trecho que versava sobre o tema no projeto de renegociação das dívidas, disse que "só Jesus" teria feito o que ele fez pelos estados. Em resposta ao petista, Zema afirmou que Jesus perdoaria as dívidas e não cobraria juros abusivos.

"Presidente Lula, Jesus Cristo perdoaria todas as dívidas e jamais cobraria juros abusivos de quem ajuda a construir o Brasil. Vamos honrar todas nossas obrigações, mas esperamos que os deputados derrubem os vetos ao PROPAG para trazer justiça e previsibilidade ao estado", escreveu Zema no X, antigo Twitter.