Bahia Pela Paz terá espaços para atender população, revela secretário

O secretário de Justiça de Direitos Humanos (SJDH), Felipe Freitas, anunciou que o programa Bahia Pela Paz passará a ter espaços para atender os jovens em estado de vulnerabilidade social.

“Na próxima terça-feira, 28, vamos lançar os primeiros de 16 coletivos, que vão ser inaugurados nas cidades de Salvador e de Feira de Santana, que vão ser os equipamentos públicos onde o Bahia Pela Paz vai funcionar. Será a porta de entrada para os jovens que vivem hoje em situação de exclusão e de vulnerabilidade, serem atendidos e acolhidos por nós e a partir desse ingresso no programa através dos coletivos, eles poderem fazer uma trilha formativa onde eles acessam as políticas públicas de educação, de cidadania, de cultura”, disse o secretário ao Portal A TARDE, na quarta-feira, 22, durante o anúncio de ampliação do efetivo das forças de segurança, feito pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Freitas detalhou que os espaços vão buscar o diálogo com as comunidades sobre segurança pública, através de associações e lideranças religiosas e comunitárias. “Eles vão ajudar a gente a identificar melhor o problema e a construir coletivamente as saídas para que a gente tenha mais velocidade e mais efetividade na produção de segurança pública na cidade”, afirmou.

O Bahia Pela Paz é a aposta do governo Jerônimo para diminuir os índices de violência no estado. Sancionado em agosto de 2024, a iniciativa conta com um investimento inicial de R$ 234 milhões, valor que será aplicado na segurança pública da Bahia e na defesa social, já previsto nos programas temáticos do Plano Plurianual (PPA 2024-2027).

As metas do programa incluem redução da violência letal através de prevenção qualificada, modernização do sistema de segurança e transparência, prevenção das taxas de criminalidades na Bahia, fortalecimento da polícia judiciária, garantia dos direitos das pessoas afetadas pelo uso abusivo de drogas, ampliando as redes de atenção psicossocial e entre outros.