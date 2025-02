Rui Costa rebate Zema e acusa governador de ingratidão

Rui Costa rebate críticas de Romeu Zema - Foto: Ailton Fernandes | Casa Civil

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), rebateu, nesta quarta-feira, 22, as críticas feitas pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no projeto que versa sobre a renegociação de dívidas dos estados.

Leia mais

>> Jerônimo abre o jogo sobre reajuste do metrô; veja

>> Rui Costa reforça desejo de disputar vaga no Senado: “Disponível”

>> “Tem gente querendo me passar a rasteira”, diz Angelo Coronel

Rui seguiu a linha usada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e afirmou que o trecho vetado previa que a União se tornaria responsável pelo pagamento das dívidas contraídas em bancos privados.

“Foi um artigo que alguém introduziu, que o governo federal deveria pagar não só a dívida com a União, mas a dívida que Minas fez com outros bancos privados. O que a União tem a ver com a dívida que Minas contraiu com bancos internacionais?", disparou Rui, que ainda acusou Zema de ingratidão.

“Ao invés de agradecer que um presidente colocou as questões políticas de lado e o povo de Minas Gerais como o maior interessado, o governador vai, de forma ingrata, agredir o presidente”, completou o ministro baiano, durante agenda.