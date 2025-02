Jerônimo abre o jogo sobre reajuste do metrô; veja

Jerônimo dá prazo para possível reajuste do metrô - Foto: Anderson Ramos | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), voltou a falar, nesta quarta-feira, 22, sobre a possibilidade de reajuste da tarifa do metrô de Salvador. O gestor afirmou que sua equipe tem feito estudos sobre o tema, e disse que a decisão final será conhecida até a próxima semana.

"Eu pedi para a minha equipe, eu mandei estressar a proposta para a gente poder tomar uma decisão estratégica. O transporte coletivo, quando a empresa não cobre todos os custos da planilha, o município, o Estado e a União entram com a contrapartida, é o que o município faz, até assume sozinho. Quando um prefeito resolve propor tarifa zero, ele assume sozinho. Esse é um tema que eu sei que pesa no bolso das pessoas. Eu estou pensando para frente, nós vamos ter um VLT no ano que vem, vamos ter um metrô com mais um tramo [...] Eu espero que esta semana, ou no máximo na outra semana a gente tenha uma resposta", afirmou o governador.

Questionado sobre a possibilidade de greve no transporte metropolitano, Jerônimo afirmou que o governo tem negociado com a categoria para evitar uma paralisação.

"Já teve uma primeira conversa, estão conversando. Eu estou pedindo para que medir para saber o que que pode acontecer, para na sequência chegar a minha mesa a decisão que vai tomar", disse o gestor.