Jerônimo descarta 'desconforto' com retorno de Jusmari à Sedur

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) descartou, nesta quarta-feira, 22, qualquer desconforto com o retorno de Jusmari Oliveira (PSD) ao comando da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Jerônimo pontuou que a chegada de Marcone, agora primeiro suplente do PSD, à Assembleia, traz conforto para o governo na Casa. O governador ainda mencionou o trabalho feito por Jusmari, que agora detém o mandato titular na Alba, com a renúncia Eures Ribeiro (prefeito de Bom Jesus da Lapa), à frente da Sedur.

"A chegada de Marcone, ex-prefeito de Itajuípe, também me dá um conforto na Assembleia. Então, eu na Assembleia mantenho a confiança no deputado Marcone e no PSD, e continuo contando com a experiência. Jusmari vem tocando o VLT, tocando o metrô, vem tocando a parceria com rodoviário, o transporte coletivo regional aqui da Metropolitana, me ajuda com as encostas", iniciou o governador.

"Não foi desconforto mantê-la pelo contrário [...] A chegada de Marconi, mais um que sobe como deputado. Então, teve um acordo com o partido", completou o governador, durante o evento que marcou a autorização da ampliação do efetivo e de cargos nas forças de segurança da Bahia.