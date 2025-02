Lula fará reunião com ministros para tratar sobre preço dos alimentos

Lula estuda meios de baratear alimentos - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve fazer uma reunião com ministros na próxima segunda-feira (27). O objetivo do encontro é encontrar soluções para baratear o preço dos alimentos no país.

De acordo com a CNN, entre as ideias está conceder aumento de crédito aos produtores, além de medidas de assistência técnica. Pastas como o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, além da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), têm se debruçado sobre o assunto nos últimos dias.

O assunto veio à tona após o ministro da Casa Civil, Rui Costa, revelar durante o programa Bom Dia, Ministro, da EBC, na quarta-feira, 22, que o governo federal vai adotar medidas para baratear alimentos essenciais para o consumo das famílias.

Segundo Rui, o governo busca “intervenções” para baratear o preço dos alimentos nos supermercados. Ele afirmou também que recebeu sugestões de associação de supermercados e que deve acatá-las.