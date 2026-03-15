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ELEIÇÕES 2026

Ronaldo Caiado oficializa filiação ao PSD

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado sonha em disputar a Presidência da República

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/03/2026 - 8:30 h

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Ao lado de Gilberto Kassab, Ronaldo Caiado oficializou filiação ao PSD
Ao lado de Gilberto Kassab, Ronaldo Caiado oficializou filiação ao PSD -

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializou a filiação dele ao PSD em evento no sábado, 14, que aconteceu no interior do estado. Ele ainda sonha em disputar a Presidência da República e é um dos três postulantes do partido ao cargo: a disputa é com os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Paraná, Ratinho Júnior.

O encontro de filiação de Caiado reuniu o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, o vice-governador, Daniel Vilela (MDB), além dos pré-candidatos ao Senado, Gracinha Caiado, Vanderlan Cardoso, Zacharias Calil e Alexandre Baldy.

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Mudança um mês depois

Um mês após o anúncio de que mudaria de sigla, realizado ao lado de Gilberto Kassab, o governador ainda não havia oficializado a troca de partido. Em publicação nas redes sociais, Kassab indicou que o PSD anunciará até o fim de março o nome que disputará a Presidência da República nas eleições deste ano.

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"O candidato ainda não foi escolhido. O PSD anunciará até o fim deste mês de março quem levará essas propostas como alternativa à polarização, que domina e paralisa a política e a administração brasileira com temas que pouco contribuem para a solução das demandas mais urgentes do Brasil", escreveu o dirigente.

Ratinho será o escolhido do PSD

O PSD, partido do ex-ministro Gilberto Kassab, definiu quem será o escolhido para disputar as eleições à Presidência da República, em outubro deste ano. Em uma disputa interna, Ratinho Júnior (governador do Paraná) venceu Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul) e Ronaldo Caiado (governador de Goiás).

A expectativa é a de que a oficialização da candidatura de Ratinho Júnior aconteça no mês de abril. A decisão, segundo a CNN Brasil, foi tomada nesta semana, baseada em pesquisas encomendadas pela legenda.

De acordo com a pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quarta-feira, 11, Ratinho Jr. é o quadro do PSD que melhor pontua, com 7% das intenções de voto. Em outros cenários, Caiado aparece com 4% e Leite com 3%.

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