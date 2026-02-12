Menu
HOME > BRASIL
TRAGÉDIA

Caiado suspende agenda após secretário matar os filhos e tirar própria vida

Governador de Goiás reagiu à trágedia brutal: "Consternado"

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

12/02/2026 - 12:59 h

Ronaldo Caiado (UB) governador de Goiás
Ronaldo Caiado (UB) governador de Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), se pronunciou sobre a morte do secretário de Governo de Itumbiara, no sul do estado, Thales Machado, responsável por também matar seus dois filhos, de oito e 12 anos.

O chefe do Executivo diz que "ficou consternado com a tragédia" e afirma que todo o estado está de "luto" após o caso brutal.

“Gracinha e eu ficamos extremamente consternados com a tragédia que aconteceu em Itumbiara nesta noite. A notícia de violência dentro de um lar, sobretudo quando crianças são vítimas, atinge em cheio a família e coloca todo o nosso Estado de luto", escreveu Caiado, por meio das suas redes sociais.

O governador ainda anunciou que está a caminho do município para prestar a solidariedade a toda família. "Diante do ocorrido, suspendemos nossas agendas e estamos a caminho de Itumbiara ainda nesta manhã para prestar nossa solidariedade", disse, em seguida, completando:

"Neste momento de extrema dor, me solidarizo com os familiares, amigos e com toda a comunidade itumbiarense. Em especial, abraço fraterno ao meu amigo, o prefeito Dione Araújo".

Thales era genro do prefeito da cidade, Dione Araújo (União), que teria passado mal dentro da unidade de saúde. Até o momento, ele não se pronunciou sobre a tragédia.

Por fim, Caiado citou Deus e pediu que "fé e a união" fortaleça a família enlutada.

"Peço a Deus que dê força a todos os que sofrem com essas perdas. Que a fé e a união ajudem todos a atravessar este momento tão difícil".

Veja publicação

Entenda o caso

O secretário Thales Machado, matou os próprios filhos nesta quinta-feira, 12. Ele atirou contra as crianças, de oito e 12 anos, e, em seguida, tirou a própria vida.

O filho chegou a ser levado para o Hospital Municipal Modesto de Carvalho (HMMC), mas não resistiu aos ferimentos. O caçula passou por cirurgia no Hospital Estadual de Itumbiara, São Marcos, mas também não resistiu.

Antes do ato, ele fez uma outra publicação nas redes sociais, pedindo desculpas pelo ato e sugerindo que a motivação está relacionada ao fim do relacionamento com a mãe das vítimas.

x