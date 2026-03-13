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MARTELO BATIDO

Leite, Ratinho Júnior ou Caiado? PSD define candidato à Presidência

Partido de Gilberto Kassab deve oficializar candidatura em abril

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

13/03/2026 - 11:56 h

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Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Gilberto Kassab
Eduardo Leite, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Gilberto Kassab -

O PSD, partido do ex-ministro Gilberto Kassab, definiu quem será o escolhido para disputar as eleições à Presidência da República, em outubro deste ano. Em uma "disputa interna", Ratinho Júnior (governador do Paraná) venceu Eduardo Leite (governador do Rio Grande do Sul) e Ronaldo Caiado (governador de Goiás).

A expectativa é a de que a oficialização da candidatura de Ratinho Júnior aconteça no mês de abril. A decisão, segundo a CNN Brasil, foi tomada nesta semana, baseada em pesquisas encomendadas pela legenda.

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Segundo dirigentes do partido ouvidos pela publicação, dos três nomes, o do governador do Paraná é quem aparece melhor posicionado em uma eventual disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Além disso, Ratinho se adequa ao perfil buscado pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab: um candidato oposicionista, mas moderado.

Nesse cenário, Caiado ou Leite são cotados como vice. A legenda, no entanto, deve abrir conversas com Republicanos e MDB antes de tomar uma decisão.

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