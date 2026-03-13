Programa de Ratinho pode sair do ar após ataque contra Erika Hilton

Ratinho deu declarações consideradas transfóbicas ao falar sobre a deputada federal - Foto: Reprodução | Redes Sociais e SBT

O pedido da deputada federal Erika Hilton (PSOL) para que o ‘Programa do Ratinho’, do SBT, seja suspenso por 30 dias vai ser analisado pelo Ministério das Comunicações.

O motivo foram declarações consideradas transfóbicas feitas pelo apresentador sobre ela na edição de quarta-feira, 11, da atração.

Ratinho comentou sobre a eleição de Erika para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados: “Ela é trans. Para ser mulher tem que ter útero, menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias. Eu sou contra. Eu acho que deveria deixar uma mulher”.

O Ministério das Comunicações disse ao O Globo que recebeu a representação administrativa encaminhada pela deputada federal.

“A manifestação será analisada pela equipe técnica da Secretaria de Radiodifusão (Serad), que fará a avaliação dos pontos apresentados, seguindo os trâmites administrativos e legais cabíveis”, afirmou.

“O Ministério das Comunicações reafirma seu compromisso com a transparência, o diálogo institucional e o cumprimento rigoroso da legislação vigente”, completou.

SBT se pronuncia

Mais cedo, o SBT também rompeu o silêncio e divulgou um comunicado sobre o ocorrido. A emissora disse que repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa.

“As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora e estão sendo analisadas pela direção da empresa, que tratará do tema internamente a fim de que nossos valores sejam respeitados por todos os colaboradores”, diz o texto.

Ratinho pode ser preso?

Erika Hilton acionou o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e protocolou um pedido de investigação contra Ratinho pela fala transfóbica durante seu programa no SBT. A ação da parlamentar aconteceu na quinta-feira, 12.

O documento foi registrado no Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do MP-SP, segundo o Metrópoles. A deputada solicita a abertura de inquérito policial e prisão do apresentador, cuja pena pode chegar a até 6 anos de reclusão.

A petição aponta que as declarações de Ratinho se baseiam na “repetição de afirmações destinadas a negar a condição feminina da parlamentar e a sustentar que mulheres trans não poderiam ser consideradas mulheres” para participar de espaços institucionais voltados à defesa dos direitos das mulheres.

O pedido afirma ainda que as falas do apresentador foram transmitidas em rede nacional, o que “contribuiu para amplificar o alcance das declarações e potencializar seus efeitos discriminatórios”, incluindo a disseminação nas redes sociais.

“As declarações proferidas pelo apresentador não se limitaram a uma crítica política ou a um debate institucional acerca da atuação da parlamentar, mas consistiram na negação explícita de sua identidade de gênero e na afirmação reiterada de que ela não seria uma mulher. Esse elemento constitui o núcleo da conduta aqui narrada e evidencia o caráter discriminatório do discurso proferido”, diz um trecho do documento.

O que aconteceu?

Durante seu programa na noite de quarta-feira, 11, Ratinho questionou o fato de a comissão ser liderada por uma mulher trans e citou diretamente a identidade de gênero da deputada. Em um dos trechos que mais repercutiram, ele declarou: “Ela não é mulher, ela é trans”.

Ratinho ainda afirmou que, em sua opinião, o cargo deveria ser ocupado por uma mulher cisgênero.

“Teve uma votação hoje, e deram a Comissão da Mulher para uma mulher trans. Eu não achei muito justo, não. Tem tanta mulher, por que vai dar para uma mulher trans?”, disse.

Além disso, o apresentador fez outra afirmação que gerou críticas entre os espectadores.

“Para ser mulher tem que ter útero, menstruar, tem que ficar chata três, quatro dias”, comentou durante a atração.