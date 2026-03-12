Menu
TRANSFOBIA

Filha de Silvio Santos reage à denúncia de Erika Hilton contra Ratinho

Deputada do PSOL protocolou denúncia contra o apresentador no MP por suposto crime de transfobia

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

12/03/2026 - 20:14 h

Erika Hilton (Psol), deputada federal
Erika Hilton (Psol), deputada federal -

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual presidente do SBT, entrou em contato com a deputada federal Erika Hilton (PSOL) após a denúncia feita pela parlamentar contra o apresentador Ratinho, protocolada no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) nesta quinta-feira, 12.

A polêmica começou depois que Erika Hilton, uma mulher trans, foi escolhida para presidir a Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados, decisão questionada por Ratinho durante o seu programa no SBT. Na ocasião, o apresentador afirmou que “para ser mulher tem que ter útero”.

Leia Também:

Daniel Vorcaro acumulou R$ 1,4 bilhão a partir de isenções de impostos
Veja fábrica de armas e munições comandada por “Neymar” e “Messi”
Governo aumenta multa por maus-tratos a animais para até R$ 1 milhão

Após a repercussão do caso, a deputada deu entrevista ao programa Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, e revelou ter recebido uma ligação de Daniela Beyruti que durou cerca de 10 minutos.

“Ela me ligou, tivemos uma conversa no telefone de 10 minutos. Foi muito gentil, muito educada. Ela reiterou o pedido de desculpas em nome da emissora”, afirmou Erika.

Tags:

Erika Hilton Ratinho SBT

x