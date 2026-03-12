Filha de Silvio Santos reage à denúncia de Erika Hilton contra Ratinho

Siga o A TARDE no Google

Erika Hilton (Psol), deputada federal - Foto: Andressa Anholete | Agência Senado

Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos e atual presidente do SBT, entrou em contato com a deputada federal Erika Hilton (PSOL) após a denúncia feita pela parlamentar contra o apresentador Ratinho, protocolada no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) nesta quinta-feira, 12.

A polêmica começou depois que Erika Hilton, uma mulher trans, foi escolhida para presidir a Comissão da Mulher da Câmara dos Deputados, decisão questionada por Ratinho durante o seu programa no SBT. Na ocasião, o apresentador afirmou que “para ser mulher tem que ter útero”.

Após a repercussão do caso, a deputada deu entrevista ao programa Jornal dos Famosos, da LeoDias TV, e revelou ter recebido uma ligação de Daniela Beyruti que durou cerca de 10 minutos.

“Ela me ligou, tivemos uma conversa no telefone de 10 minutos. Foi muito gentil, muito educada. Ela reiterou o pedido de desculpas em nome da emissora”, afirmou Erika.