Deputado Niltinho define destino político após deixar o PP

Deputado estadual Niltinho deixou o PP em direção ao PSD - Foto: Divulgação | Alba

O deputado estadual Niltinho já tem destino político definido. Após publicar, em seu perfil nas redes sociais, no domingo, 22, um comunicado oficial em que anunciou oficialmente o desembarque do PP, o parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vai migrar para o PSD.

A informação foi confirmada pelo portal A TARDE, nesta segunda-feira, 23, por interlocutores envolvidos nas negociações. Após sete anos no ninho pepista, o deputado estadual segue para um novo desafio, agora em um dos partidos mais fortes do estado e que faz parte da base do governo Jerônimo Rodrigues (PT).

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A decisão de deixar o Progressistas veio após a legenda, em nível nacional, formar uma federação com o União Brasil, o que acaba inviabilizando um apoio local, já que a última legenda faz parte do grupo de oposição ao Palácio de Ondina.

Equação

Com mais esse ajuste, restam apenas dois deputados estaduais do PP a definirem seu caminho partidário: Eduardo Salles e Antônio Henrique Júnior.

Também de acordo com apuração do portal A TARDE, o destino dos parlamentares deve ser, respectivamente, o PSB — partido na Bahia comandado pela deputada federal Lídice da Mata — e uma das siglas que fazem parte da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV).

Cenário

Além deles, outro que já definiu o seu destino partidário foi o deputado estadual Felipe Duarte, que foi para o Avante.

Por sua vez, Nelson Leal e Hassan devem permanecer no PP, fazendo parte agora da base oposicionista ao governo Jerônimo Rodrigues.