MUDANÇAS
Deputado Niltinho define destino político após deixar o PP
Parlamentar havia publicado comunicado oficial em suas redes no domingo, 22
Por Yuri Abreu
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O deputado estadual Niltinho já tem destino político definido. Após publicar, em seu perfil nas redes sociais, no domingo, 22, um comunicado oficial em que anunciou oficialmente o desembarque do PP, o parlamentar da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) vai migrar para o PSD.
A informação foi confirmada pelo portal A TARDE, nesta segunda-feira, 23, por interlocutores envolvidos nas negociações. Após sete anos no ninho pepista, o deputado estadual segue para um novo desafio, agora em um dos partidos mais fortes do estado e que faz parte da base do governo Jerônimo Rodrigues (PT).
A decisão de deixar o Progressistas veio após a legenda, em nível nacional, formar uma federação com o União Brasil, o que acaba inviabilizando um apoio local, já que a última legenda faz parte do grupo de oposição ao Palácio de Ondina.
Equação
Com mais esse ajuste, restam apenas dois deputados estaduais do PP a definirem seu caminho partidário: Eduardo Salles e Antônio Henrique Júnior.
Também de acordo com apuração do portal A TARDE, o destino dos parlamentares deve ser, respectivamente, o PSB — partido na Bahia comandado pela deputada federal Lídice da Mata — e uma das siglas que fazem parte da Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB-PV).
Cenário
Além deles, outro que já definiu o seu destino partidário foi o deputado estadual Felipe Duarte, que foi para o Avante.
Por sua vez, Nelson Leal e Hassan devem permanecer no PP, fazendo parte agora da base oposicionista ao governo Jerônimo Rodrigues.
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