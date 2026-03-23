Líder do PP na Alba, deputado Niltinho deixa partido na Bahia; saiba o motivo

Deputado estadual Niltinho (PP) - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

Após sete anos, o deputado estadual Niltinho vai deixar o PP. O parlamentar oficializou a decisão em uma postagem em seu perfil nas redes sociais.

No texto, o líder da legenda na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) relembrou a trajetória dentro da sigla e agradeceu principalmente às lideranças da legenda "pelo espaço, pelos conselhos e pela caminhada compartilhada".

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"A vida é feita de ciclos, e hoje encerro um dos capítulos mais marcantes da minha trajetória pública no Partido Progressistas (PP) da Bahia. Mais do que uma despedida de uma legenda, este é um momento de profundo agradecimento por cada mão estendida e por cada desafio superado ao longo do caminho", iniciou Niltinho.

Uma das lembranças trazidas por ele foi relacionada à eleição de 2018, quando foi eleito com 46.174 votos, a menor votação do partido à época. Quatro anos depois, o desempenho foi melhorado, após receber 88.113 votos, sendo o terceiro melhor da sigla. "Esse crescimento não foi individual — foi coletivo", disse.

Pré-candidaturas

Ao longo deste caminho, ele ressaltou também as pré-candidaturas à Prefeitura de Salvador e à Presidência da Alba. "Foram experiências que ajudaram a forjar o homem público que sou hoje", prosseguiu.

Na Casa Legislativa, ele fez parte de um bloco que contava com seis deputados pepistas: além dele, havia Felipe Duarte (que migrou para o Avante), Nelson Leal (que foi para a base de oposição), Hassan (que pode ir para a oposição), Antônio Henrique Júnior e Eduardo Salles (os dois últimos ainda não têm destino partidário definido).

Para onde vai Niltinho?

"Minha gratidão também às lideranças que conduziram este partido: ao ex-vice-governador e ex-vice-presidente João Leão, ao presidente Mário Negromonte Jr. e ao secretário-geral Jabes Ribeiro. Obrigado pelo espaço, pelos conselhos e pela caminhada compartilhada", afirmou o parlamentar.

Ao finalizar, Niltinho afirmou que segue agora para um novo destino, mas sem trazer mais detalhes. "[Levo] comigo o respeito, a admiração e as amizades construídas no Progressistas. A política é feita de ciclos, mas a gratidão permanece".

A expectativa agora é de saber qual deve ser o destino partidário do parlamentar. A tendência é a de que Niltinho se filie ao PSB.