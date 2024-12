Niltinho confirma conversas com governo para possível pasta

Deputado estadual, Niltinho - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O líder da Bancada do PP na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Niltinho confirmou, neste domingo, 1, em entrevista ao Portal A TARDE na Feira Nacional de Agropecuária (Fenagro), o interesse do partido em assumir alguma pasta na possível reforma de secretários que deve ocorrer no governo de Jerônimo Rodrigues (PT) em 2025 e antecipou que conversas com o gestor baiano já ocorreram.



“Já começamos as conversas com o governador, há interesse da grande maioria do partido, mas é importante que essa decisão tenha que ser [tomada] em conjunto com a participação da maioria e o presidente tem conduzido isso muito bem, junto com todos os deputados estaduais, que já fazem parte da bancada de governo na Assembleia”, disse.

Niltinho também detalhou que os deputados federais estão envolvidos na construção dentro da base do governo, mas ressaltou importância de ajustes antes de qualquer decisão.

“A gente tem trabalhado também com deputados federais, o deputado Mário Negromonte Júnior, com Cláudio cajado, que têm a simpatia com relação a uma eventual construção dentro da base do governo, mas dentro desse debate é importante que cada ponto seja ajustado para que a gente não passe pelo o que a gente passou e é isso que eu tenho dito sempre. A expectativa é que 2026 seja em ambiente muito mais tranquilo e que a gente continue marchando na base do governo”, declarou.



O parlamentar também enfatizou o crescimento do PT e o acolhimento da sigla com partidos da base.

“É um grupo que faz com que os aliados participem. Se vocês pegarem historicamente todos os partidos que fazem parte da base do governo, todos eles cresceram. Um exemplo foi o MDB, que saiu e diminuído drasticamente o número de filiados prefeitos e agora vem retornando forte, o Avante agora também com esse trabalho e parceria com o governo tem crescido muito e tenho certeza que não vai ser diferente com o PP, agora é só questão de tempo”, afirmou.

