Niltinho diz que PP não cobra cargos ao governo: "Sem faca no pescoço"

O deputado estadual Niltinho afirmou que o PP está no aguardo do convite do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para ingressar de vez na base do petista na Bahia.

Em conversa com a imprensa na manhã desta quarta-feira, 13, durante cerimônia no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), o progressista projeta que a aliança está encaminhada, faltando apenas detalhes para ser concretizada.

“O governador e Mário Negromonte Jr. [presidente do PP] já demonstraram interesse. O partido está aguardando o convite do governador para que junto com a executiva possa sentar e discutir de que forma o PP contribuirá", disse o deputado.

Niltinho também valorizou o passe do PP e destacou a importância do partido para as eleições de 2026. “O governador sabe da importância do PP para 2026 que não apenas tem uma bancada grande, mas que também tem um fundo eleitoral estimado de R$ 60 a 70 milhões que serão usados pelos candidatos em busca do voto”, destacou.

Além disso, o deputado negou que o partido esteja cobrando algum espaço para aderir ao governo. “Nós nunca trabalhamos falando o que nós queremos ou colocando faca no pescoço do governador Jerônimo Rodrigues. Nós vamos ouvi-lo e a gente quer participar e fazer com que a gestão cada vez mais esteja em nível de excelência”, pontuou.