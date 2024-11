Deputados do PP entre Jerônimo e ACM Neto. O fato agora é a divisão

Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Diz Jerônimo que quer o apoio do PP, mas não apenas dos deputados na Alba. Diz ACM Neto que também quer, com a ressalva: em 2022 o partido já esteve com ele, mas dividido. E a expectativa é que assim fique.

Um rápido giro com integrantes do partido ontem na Assembleia revelou que a divisão ainda é um fato concreto. Ou seja, tem os que fecham com Jerônimo e os que ainda estão meio lá meio cá.

O deputado Niltinho, por exemplo, é incisivo:

– Fico com Jerônimo.

Já o deputado Hassan, que é aliado do prefeito de Jequié, Zé Cocá, se confessa indefinido, como o próprio Cocá.

– Ainda há um longo caminho pela frente até 2026. O que sei é que estarei alinhado com o projeto do partido.

Leão –Antonio Henrique, que é de Barreiras, também não faz segredo que ainda não tem decisão, com a ressalva de que seguirá o grupo ao qual ele pertence.

– Ainda vamos ter que conversar com líderes como Júnior Marabá (prefeito de Luis Eduardo Magalhães) e Cacá Leão (secretário de Bruno Reis, filho do deputado federal João Leão).

Já João Leão, que por oito anos foi o vice-governador de Rui Costa, mas rompeu em 2022 após um acordo não cumprido de que ele assumiria o governo, diz só ter uma certeza: ‘Não tem mais acordo com o pessoal do PT’. De quebra, ainda tem o senador Ciro Nogueira, do Piauí, presidente nacional, contra o PT. A julgar por hoje, em 2026 a legenda continuará dividida.

Colaborou: Marcos Vinicius

Alan, Adolfo, Tiago e Marcinho, os destaques de 2024 na Alba

Os jornalistas que cobrem a Assembleia elegeram ontem os quatro deputados que eles julgam terem sido os Destaques de 2024 na casa.

Alan Sanches (UB), o líder da oposição, teve 35 votos, Marcinho Oliveira (UB) 32, Tiago Correia (PSDB) 30 e Adolfo Menezes (PSD), o presidente da Casa, 26.

O resultado da votação deixou o jornalista Osvaldo Lira, presidente do Comitê de Imprensa ontem reeleito, de orelha em pé. Nada menos que 91 jornalistas estavam habilitados para votar, um recorde surpreendente. Ano passado, por exemplo, foram 41.

Ainda na votação de ontem, Vítor Azevedo (PL) teve 24 votos e Rosemberg Pinto (PT), o líder do governo na Alba, teve 23.

Causou tititi entre jornalistas que tradicionalmente cobrem a casa a votação de Marcinho, que este ano recebeu a visita da PF, e Vítor, que nada fez de especial.

Antonio Carvalho, o senhor que impera no pontilhismo

Antonio Carvalho, analista tributário da Receita Federal e nas horas vagas artista plástico que usa a técnica do pontilhismo, a arte de configurar quadros com pontinhos coloridos, é a bola da vez esta semana no saguão de entra da Assembleia.

Natural de Feira, onde mora, Também estudioso da obra do Aleijadinho, Antonio estudou as 96 esculturas em Congonhas, São Paulo, fazendo mais de 920 fotos para produzir 16 quadros.

Ele tem 60 anos, pinta desde os 13, parou aos 23 e voltou aos 50 dizendo que agora não vai parar. Ele também pontilhou toda a torre principal da Igreja de Nosso Senhor dos Passos, em Feira.

– É uma honra contribuir para embelezar um santuário muito festejado da nossa cidade.

Nada concreto no PL até agora

Sempre citados no noticiário da imprensa como ameaçados de expulsão do PL por conta de alinhamento com o governo, os deputados Vítor Azevedo e Raimundinho da JR dizem que até agora tudo é falatório da imprensa.

Vítor se esquivou, disse estar muito ocupado com as viagens. Mas Raimundinho falou:

– Oficialmente, nada. Mas se for o caso de expulsão, partido é que não falta.