TENSÃO
Rui Costa sobe o tom contra Zé Cocá e aponta "ingratidão"
Chefe da Casa Civil sugere traição do prefeito de Jequié
Por Cássio Moreira
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O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), subiu o tom contra Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, em entrevista concedida nesta sexta-feira, 20. Na ocasião, o petista acusou o gestor, que se aproximou da oposição nos últimos dias, de "ingratidão".
Rui rebateu as críticas recentes de Zé Cocá, que chegou a flertar com a base governista nos últimos meses, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou que as falas do prefeito não repercutem foram do cenário local.
“Olha, em Brasília não, porque ele não tem liderança estadual e nacional para ter repercussão fora daqui de Jequié. Mas o nome disso só tem um nome, chama-se ingratidão”, disparou Rui Costa, em entrevista para a rádio 93 FM.
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Críticas a Lula
Em fevereiro, Zé Cocá criticou a política fiscal adotada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que o presidente precisava atuar para diminuir o endividamento da máquina pública.
Na época, Zé Cocá ainda negociava um possível apoio à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o que não se concretizou nas semanas seguintes.
“A gente precisa debater pautas. É impossível a máquina pública continuar convivendo com o endividamento de mais de 80%. Ou o governo federal cria pautas que mudem isso, ou a gente está morto, independente de direita e esquerda. A gente precisa de um candidato agora que pautasse isso, economizar. A máquina pública é cara, Brasília é um absurdo. E não é só de Lula, não. Eu vi com Bolsonaro, eu vi com todos”, disparou o prefeito na época.
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