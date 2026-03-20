Rui Costa sobe o tom contra Zé Cocá e aponta "ingratidão"

Rui Costa (PT), ministro-chefe da Casa Civil - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), subiu o tom contra Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, em entrevista concedida nesta sexta-feira, 20. Na ocasião, o petista acusou o gestor, que se aproximou da oposição nos últimos dias, de "ingratidão".

Rui rebateu as críticas recentes de Zé Cocá, que chegou a flertar com a base governista nos últimos meses, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou que as falas do prefeito não repercutem foram do cenário local.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Olha, em Brasília não, porque ele não tem liderança estadual e nacional para ter repercussão fora daqui de Jequié. Mas o nome disso só tem um nome, chama-se ingratidão”, disparou Rui Costa, em entrevista para a rádio 93 FM.

Críticas a Lula

Em fevereiro, Zé Cocá criticou a política fiscal adotada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que o presidente precisava atuar para diminuir o endividamento da máquina pública.

Na época, Zé Cocá ainda negociava um possível apoio à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o que não se concretizou nas semanas seguintes.

“A gente precisa debater pautas. É impossível a máquina pública continuar convivendo com o endividamento de mais de 80%. Ou o governo federal cria pautas que mudem isso, ou a gente está morto, independente de direita e esquerda. A gente precisa de um candidato agora que pautasse isso, economizar. A máquina pública é cara, Brasília é um absurdo. E não é só de Lula, não. Eu vi com Bolsonaro, eu vi com todos”, disparou o prefeito na época.