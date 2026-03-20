Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TENSÃO

Rui Costa sobe o tom contra Zé Cocá e aponta "ingratidão"

Chefe da Casa Civil sugere traição do prefeito de Jequié

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

20/03/2026 - 19:09 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Rui Costa (PT), ministro-chefe da Casa Civil
Rui Costa (PT), ministro-chefe da Casa Civil -

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), subiu o tom contra Zé Cocá (PP), prefeito de Jequié, em entrevista concedida nesta sexta-feira, 20. Na ocasião, o petista acusou o gestor, que se aproximou da oposição nos últimos dias, de "ingratidão".

Rui rebateu as críticas recentes de Zé Cocá, que chegou a flertar com a base governista nos últimos meses, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e afirmou que as falas do prefeito não repercutem foram do cenário local.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Olha, em Brasília não, porque ele não tem liderança estadual e nacional para ter repercussão fora daqui de Jequié. Mas o nome disso só tem um nome, chama-se ingratidão”, disparou Rui Costa, em entrevista para a rádio 93 FM.

Leia Também:

Lula promete recomprar refinaria na Bahia após crise nos combustíveis
AtlasIntel: atuação do STF no caso Master é mal vista por brasileiros
AtlasIntel: maioria da população não confia nas Forças Armadas

Críticas a Lula

Em fevereiro, Zé Cocá criticou a política fiscal adotada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmando que o presidente precisava atuar para diminuir o endividamento da máquina pública.

Na época, Zé Cocá ainda negociava um possível apoio à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), o que não se concretizou nas semanas seguintes.

“A gente precisa debater pautas. É impossível a máquina pública continuar convivendo com o endividamento de mais de 80%. Ou o governo federal cria pautas que mudem isso, ou a gente está morto, independente de direita e esquerda. A gente precisa de um candidato agora que pautasse isso, economizar. A máquina pública é cara, Brasília é um absurdo. E não é só de Lula, não. Eu vi com Bolsonaro, eu vi com todos”, disparou o prefeito na época.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rui Costa (PT), ministro-chefe da Casa Civil
Play

Leo Prates abre o coração sobre saída do PDT e admite tristeza: "Me serviu muito"

Rui Costa (PT), ministro-chefe da Casa Civil
Play

Fim da escala 6x1: Leo Prates defende jornada de 40 horas e limite de 5 dias de trabalho

Rui Costa (PT), ministro-chefe da Casa Civil
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Rui Costa (PT), ministro-chefe da Casa Civil
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

x