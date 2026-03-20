DESEJO ANTIGO
Lula promete recomprar refinaria na Bahia após crise nos combustíveis
Petrobras estuda meios de readquirir Refinaria de Mataripe, antiga RLAM
Por Anderson Ramos
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Durante visita à Refinaria Gabriel Passos (Regap) em Minas Gerais nesta sexta-feira, 20, o presidente Lula prometeu recomprar a Refinaria Mataripe, antiga Landulpho Alves (RLAM), localizada em São Francisco do Conde, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS).
‘Vamos comprar de volta à refinaria na Bahia. Pode demorar um pouco, mas nós vamos’, disse Lula, ao lado da presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Desde o início do governo Lula 3, a Petrobras estuda formas de reestatizar o equipamento.
Ainda durante o evento, o presidente defendeu que o Brasil precisa ter o seu próprio estoque de combustíveis para não se tornar refém durante as crises mundiais. A fala se deu em meio à guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã no Oriente Médio, conflito que tem aumentado o preço médio do petróleo em todo o mundo.
“Se o Brasil quer ser um país soberano, ele precisa de estoque para enfrentar crises, para quando tiver essa especulação no mercado, o governo ter condição de abaixar o preço”,afirmou.
Situação na Bahia
Também nesta sexta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, mencionou a privatização da RLAM como o fator principal para a disparada dos preços da gasolina e do diesel na Bahia e culpou o governo de Jair Bolsonaro pela venda.
“Aquela turma vendeu a refinaria da Bahia, a primeira refinaria do Brasil, chamada Refinaria Landulpho Alves, que fica no Recôncavo Baiano. É importante o povo saber disso. Eles venderam, privatizaram, e hoje o dono é um fundo árabe que não produz petróleo no Brasil, apenas refina. É uma vergonha”, disparou.
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Histórico
Em outubro de 2021, a Petrobras concluiu a venda da RLAM para o grupo arabe Mubadala, um conglomerado do Emirados Árabes Unidos. Administrada pela Acelen, a Refinaria Mataripe foi vendida por US$ 1,8 bilhão durante o governo Bolsonaro. A partir daí, o preço médio da gasolina vendida nos postos de combustíveis do estado da Bahia superaram a média de preço nacional.
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