Lula promete recomprar refinaria na Bahia após crise nos combustíveis

Refinaria de Mataripe. - Foto: Acelen / Divulgação

Durante visita à Refinaria Gabriel Passos (Regap) em Minas Gerais nesta sexta-feira, 20, o presidente Lula prometeu recomprar a Refinaria Mataripe, antiga Landulpho Alves (RLAM), localizada em São Francisco do Conde, município da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

‘Vamos comprar ‌de volta ​à refinaria na Bahia. Pode demorar um ⁠pouco, ​mas ​nós vamos’, disse Lula, ao ⁠lado ​da presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Desde o início do governo Lula 3, a Petrobras estuda formas de reestatizar o equipamento.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda durante o evento, o presidente defendeu que o Brasil precisa ter o seu próprio estoque de combustíveis para não se tornar refém durante as crises mundiais. A fala se deu em meio à guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã no Oriente Médio, conflito que tem aumentado o preço médio do petróleo em todo o mundo.

“Se o Brasil quer ser um país soberano, ele precisa de estoque para enfrentar crises, para quando tiver essa especulação no mercado, o governo ter condição de abaixar o preço”,afirmou.

Situação na Bahia

Também nesta sexta, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, mencionou a privatização da RLAM como o fator principal para a disparada dos preços da gasolina e do diesel na Bahia e culpou o governo de Jair Bolsonaro pela venda.

“Aquela turma vendeu a refinaria da Bahia, a primeira refinaria do Brasil, chamada Refinaria Landulpho Alves, que fica no Recôncavo Baiano. É importante o povo saber disso. Eles venderam, privatizaram, e hoje o dono é um fundo árabe que não produz petróleo no Brasil, apenas refina. É uma vergonha”, disparou.

Histórico

Em outubro de 2021, a Petrobras concluiu a venda da RLAM para o grupo arabe Mubadala, um conglomerado do Emirados Árabes Unidos. Administrada pela Acelen, a Refinaria Mataripe foi vendida por US$ 1,8 bilhão durante o governo Bolsonaro. A partir daí, o preço médio da gasolina vendida nos postos de combustíveis do estado da Bahia superaram a média de preço nacional.