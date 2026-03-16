MDB tenta conversa com Zé Cocá, cotado para vice

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Prefeito de Jequié, Zé Cocá, e Jerônimo Rodrigues - Foto: Reprodução/Flickr

O ex-ministro Geddel Vieira Lima afirmou, em publicação nas redes sociais, neste domingo, 15, que o MDB iniciou conversas com o prefeito de Jequié, Zé Cocá, hoje filiado ao Progressistas.

Dado como certo no posto de vice na chapa majoritária de oposição, encabeçada por ACM Neto (União Brasil), na disputa pelo governo da Bahia, Zé teria descartado a oferta feita por Geddel, que não detalhou o que foi ofertado ao prefeito.

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"Zé não achou prudente no que conversamos", afirmou Geddel em trecho da publicação.

Ex-ministro adota descrição

O portal A TARDE entrou em contato com o ex-ministro Geddel Vieira Lima, a fim de entender o teor da conversa com Zé Cocá.

Geddel, no entanto, afirmou preferir não detalhar o diálogo no momento.

No momento oportuno falo sobre isso Geddel Vieira Lima

Possível vice

Após ser cortejado pelos dois principais grupos políticos do estado, Zé Cocá deve ser anunciado como candidato a vice-governador no bloco de oposição até o final de março.

Para isso, o prefeito, reeleito com a maior porcentagem do país em 2024, precisará renunciar ao mandato em Jequié.