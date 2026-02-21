Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM CONVERSA

Geddel anuncia expulsão de aliado de ACM Neto do MDB

Segundo emedebista, não tem como seguir "dois senhores"

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/02/2026 - 17:35 h | Atualizada em 21/02/2026 - 17:45

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Geddel Vieira Lima
Geddel Vieira Lima -

O ex-ministro e dirigente estadual do MDB, Geddel Vieira Lima, anunciou neste sábado, 21, que está providenciando a expulsão do ex-prefeito de Xique-Xique e coordenador político da pré-campanha de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia, Reinaldinho Braga Filho, do partido.

Em publicação nas redes sociais, Geddel afirmou que já havia pedido que o correligionário deixasse o MDB de forma pacífica, mas que ele não atendeu ao pedido e quer permanecer na sigla, que integra a base aliada do governador Jerônimo Rodrigues (PT), ao mesmo tempo em que faz críticas ao governo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Isso é para que você tenha coerência. (...) Eu que apelei tanto para você sair do partido de forma pacífica, já que você ainda está filiado ao MDB, mas você fez cara de paisagem e nem saiu, estamos providenciando para te expulsar imediatamente”, afirmou.

A declaração ocorre após Reinaldinho Braga criticar publicamente o anúncio da “chapa 4G” da base governista, composta por Jerônimo Rodrigues, que disputará a reeleição como governador; os ex-governadores Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), que disputarão o Senado; e Geraldo Júnior, candidato a vice-governador.

Leia Também:

Império Político: a família que domina município baiano há quase meio século
Geddel prevê 'punhalada' da oposição em Marcelo Nilo
José Ronaldo visita Geddel e agita cenário eleitoral baiano
Geddel Vieira Lima é agredido durante comemoração de Réveillon

“Dois senhores”

Para Geddel, Reinaldinho age de forma oportunista e serve a dois senhores ao mesmo tempo, o que, segundo ele, retira a legitimidade para fazer críticas.

“Não dá para servir a dois senhores. Não dá para querer pegar uma coisinha para seu município, servindo ao governo, e depois fazer crítica para agradar ao novo senhor.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ACM Neto eleições bahia Geddel Vieira Lima Jerônimo Rodrigues MDB Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Geddel Vieira Lima
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Geddel Vieira Lima
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Geddel Vieira Lima
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Geddel Vieira Lima
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

x