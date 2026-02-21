Geddel anuncia expulsão de aliado de ACM Neto do MDB

Geddel Vieira Lima - Foto: Divulgação

O ex-ministro e dirigente estadual do MDB, Geddel Vieira Lima, anunciou neste sábado, 21, que está providenciando a expulsão do ex-prefeito de Xique-Xique e coordenador político da pré-campanha de ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia, Reinaldinho Braga Filho, do partido.

Em publicação nas redes sociais, Geddel afirmou que já havia pedido que o correligionário deixasse o MDB de forma pacífica, mas que ele não atendeu ao pedido e quer permanecer na sigla, que integra a base aliada do governador Jerônimo Rodrigues (PT), ao mesmo tempo em que faz críticas ao governo.

“Isso é para que você tenha coerência. (...) Eu que apelei tanto para você sair do partido de forma pacífica, já que você ainda está filiado ao MDB, mas você fez cara de paisagem e nem saiu, estamos providenciando para te expulsar imediatamente”, afirmou.

A declaração ocorre após Reinaldinho Braga criticar publicamente o anúncio da “chapa 4G” da base governista, composta por Jerônimo Rodrigues, que disputará a reeleição como governador; os ex-governadores Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), que disputarão o Senado; e Geraldo Júnior, candidato a vice-governador.

“Dois senhores”

Para Geddel, Reinaldinho age de forma oportunista e serve a dois senhores ao mesmo tempo, o que, segundo ele, retira a legitimidade para fazer críticas.

“Não dá para servir a dois senhores. Não dá para querer pegar uma coisinha para seu município, servindo ao governo, e depois fazer crítica para agradar ao novo senhor.”