Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ARTICULAÇÃO

José Ronaldo visita Geddel e agita cenário eleitoral baiano

Encontro é significativo por reunir figuras que, em momentos recentes, estiveram em campos opostos

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

20/01/2026 - 21:26 h
Geddel e Zé Ronaldo dialogaram sobre cenário político baiano e nacional
Geddel e Zé Ronaldo dialogaram sobre cenário político baiano e nacional -

O encontro entre Geddel Vieira Lima (MDB) e José Ronaldo (União Brasil), ex-prefeito de Feira de Santana, chamou a atenção do cenário político da Bahia. A reunião ocorreu na residência de Geddel, em Salvador, de acordo com uma postagem do ex-ministro nas Redes Sociais, o que sinaliza movimentações estratégicas importantes para as próximas composições eleitorais no estado.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Geddel (@geddel_113)

Ao Portal A TARDE, Geddel disse que o encontro foi "uma conversa entre dois amigos sobre o cenário político na Bahia e no Brasil". Questionado se seria uma sinalização para José Ronaldo vir para a base do governo, o ex-ministro explicou.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Não é uma sinalização para Zé vir para a base do governo Jerônimo, tampouco ser o vice na majoritária. O vice é Geraldo Júnior", afirmou o ex-ministro.

Pontos principais

O encontro é significativo por reunir figuras que, em momentos recentes, estiveram em campos opostos ou em diferentes nuances da oposição e do governo.

Geddel tem se mostrado um articulador ativo, reforçando que o MDB está aberto ao diálogo com diversas forças políticas, independentemente de alinhamentos prévios rígidos.

Contexto eleitoral

Esse tipo de "bate-papo" geralmente serve para testar a temperatura política, discutir possíveis coligações e medir o espaço que cada legenda vai ocupar nas chapas majoritárias e proporcionais.

Embora não tenha havido um anúncio oficial de aliança imediata, o gesto de José Ronaldo ao visitar Geddel reforça o prestígio político do emedebista como peça-chave nas articulações na Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

articulações eleitorais cenário político brasileiro coligações políticas Geddel Vieira Lima José Ronaldo política na Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Geddel e Zé Ronaldo dialogaram sobre cenário político baiano e nacional
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Geddel e Zé Ronaldo dialogaram sobre cenário político baiano e nacional
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Geddel e Zé Ronaldo dialogaram sobre cenário político baiano e nacional
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Geddel e Zé Ronaldo dialogaram sobre cenário político baiano e nacional
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x