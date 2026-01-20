José Ronaldo visita Geddel e agita cenário eleitoral baiano

Geddel e Zé Ronaldo dialogaram sobre cenário político baiano e nacional - Foto: Reprodução

O encontro entre Geddel Vieira Lima (MDB) e José Ronaldo (União Brasil), ex-prefeito de Feira de Santana, chamou a atenção do cenário político da Bahia. A reunião ocorreu na residência de Geddel, em Salvador, de acordo com uma postagem do ex-ministro nas Redes Sociais, o que sinaliza movimentações estratégicas importantes para as próximas composições eleitorais no estado.

Ao Portal A TARDE, Geddel disse que o encontro foi "uma conversa entre dois amigos sobre o cenário político na Bahia e no Brasil". Questionado se seria uma sinalização para José Ronaldo vir para a base do governo, o ex-ministro explicou.

"Não é uma sinalização para Zé vir para a base do governo Jerônimo, tampouco ser o vice na majoritária. O vice é Geraldo Júnior", afirmou o ex-ministro.

Pontos principais

O encontro é significativo por reunir figuras que, em momentos recentes, estiveram em campos opostos ou em diferentes nuances da oposição e do governo.

Geddel tem se mostrado um articulador ativo, reforçando que o MDB está aberto ao diálogo com diversas forças políticas, independentemente de alinhamentos prévios rígidos.

Contexto eleitoral

Esse tipo de "bate-papo" geralmente serve para testar a temperatura política, discutir possíveis coligações e medir o espaço que cada legenda vai ocupar nas chapas majoritárias e proporcionais.

Embora não tenha havido um anúncio oficial de aliança imediata, o gesto de José Ronaldo ao visitar Geddel reforça o prestígio político do emedebista como peça-chave nas articulações na Bahia.