Saiba como o Planalto reagiu sobre parecer de domiciliar a Bolsonaro

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Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Divulgação/AFP

O parecer da Procuradoria Geral da República (PGR) favorável à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não causa surpresa e nem espanto em auxiliares do presidente Lula (PT) no Palácio do Planalto.

Para assessores de Lula, diante do atual quadro de saúde do ex-presidente e da pressão de bolsonaristas, o parecer do procurador-geral da República, Paulo Gonet, era previsível. As informações são do portal Metrópoles.

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Nos bastidores, auxiliares argumentam que o ex-mandatário pode cumprir a pena em casa, considerando que a prisão domiciliar poderia atenuar os discursos de aliados sobre suposta perseguição política.

Aliados do petista, ressaltam também que Bolsonaro teria direito a um tratamento diferenciado por ser ex-presidente. Os assessores destacam, no entanto, que a medida poderia favorecer Bolsonaro pois permitiria que ele tenha mais liberdade para atuar politicamente e organizar até mesmo um comitê de campanha em casa.

O que motivou a manifestação da PGR?

A medida da PGR surge após o novo pedido protocolado pela defesa do ex-mandatário, que segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, onde foi diagnosticado com broncopneumonia aspirativa.

Os advogados do ex-presidente citaram o quadro de saúde delicado do político para justificar o novo pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro.

No parecer, o procurador Paulo Gonet destaca que a concessão da medida "encontra apoio no dever dos Poderes de preservação da integridade física e moral".

A decisão final, contudo, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente cumpre a pena na Papudinha, em Brasília.