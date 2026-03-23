Vereadores de Salvador aderem à campanha Diga Não ao Feminicídio

Sugerida pela vereadora Aladilce Souza (PCdoB), a campanha é encampada pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB) - Foto: Antonio Queirós / CMS

Com frases do tipo "Salvador contra o feminicídio: uma luta que também é nossa, de todos os vereadores" e "O compromisso começa aqui, na Casa do Povo, e é de TODOS", os vereadores da capital baiana deram o exemplo e vestiram, literalmente, a camiseta roxa que simboliza o enfrentamento à violência contra a mulher, na abertura da sessão ordinária desta segunda-feira, 23.

Sugerida pela vereadora Aladilce Souza (PCdoB) e encampada pelo presidente da Casa, Carlos Muniz (PSDB), a campanha, que envolve todos os vereadores, tem o objetivo de conscientizar os homens sobre o feminicídio, que mata quatro mulheres por dia no Brasil.

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A vereadora Marta Rodrigues (PT) fez a abertura da campanha no plenário. Para o presidente Carlos Muniz, "todos devem estar unidos na luta contra o feminicídio. A Câmara de Salvador, portanto, abraça essa causa pelo fim da violência que as mulheres, infelizmente, ainda sofrem diariamente".

Na capital baiana foram 11 mulheres mortas em 2025 pelo simples fato de serem mulheres, por seus atuais ou ex-parceiros, pessoas com quem elas deveriam se sentir seguras. E o pior é que mais de 66% dos casos acontecem dentro de casa, 63% vitimando mulheres negras Aladilce Souza - vereadora pelo PCdoB

Entre as mensagens gravadas por vereadores homens, alguns dados estatísticos que revelam a gravidade da situação: "Só no ano passado, 1248 homens assassinaram mulheres que diziam amar. Um crime que também é nosso se ficarmos calados". "Em 2025, na Bahia, 108 mulheres foram mortas. Onze delas em Salvador. Aceitar calado é ser conivente".