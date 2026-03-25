SEU BOLSO
Motorista de ônibus em Salvador pode ganhar salário de R$ 4 mil
Proposta está em discussão na Câmara dos Deputados
Por Yuri Abreu
Siga o A TARDE no Google
Os motoristas de ônibus de Salvador podem ganhar um salário de R$ 4 mil. Pelo menos é o que pretende alcançar um Projeto de Lei (nº 6533/25) que está em discussão na Câmara dos Deputados, que estabelece um piso para condutores profissionais de transporte coletivo em cidades ou regiões metropolitanas com mais de 200 mil habitantes.
A remuneração, conforme o texto, corresponderá a uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. Já para os motoristas contratados com carga horária inferior, o valor do pagamento será proporcional às horas trabalhadas.
Leia Também:
Ademais, há a previsão de que o valor do salário profissional terá reajuste anual pela inflação acumulada conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Atualmente, na capital baiana, o salário de um motorista de ônibus parte dos R$ 2,5 mil.
Na Bahia, além de Salvador, outras cinco cidades seriam beneficiadas com a aprovação da medida:
- Feira de Santana
- Vitória da Conquista
- Camaçari
- Juazeiro
- Lauro de Freitas
Por que apenas essas cidades?
De acordo com o Projeto de Lei, que ainda será analisado, em caráter conclusivo — rito de tramitação pelo qual o projeto não precisa ser votado pelo Plenário —, pelas Comissões do Trabalho e de Constituição e Justiça da Câmara, o piso está restrito a esses municípios para manter a viabilidade econômica do setor.
Segundo a justificativa que acompanha o texto, cidades médias e grandes possuem grande volume de passageiros, subsídios municipais mais robustos e empresas com maior capacidade contributiva.
“O piso não se justifica apenas pela alta complexidade da função, mas também pela necessidade de suprir as necessidades básicas do trabalhador e sua família”, afirmou o deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), autor da proposta.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes