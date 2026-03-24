SALVADOR
Rodoviários paralisam estação e preparam campanha salarial em Salvador
Categoria protesta contra condições de trabalho
Por Victoria Isabel
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Rodoviários paralisaram parcialmente as atividades na manhã desta terça-feira, 24, na Estação da Lapa, em Salvador, em protesto contra condições de trabalho e em preparação para a campanha salarial da categoria.
Em entrevista ao portal A TARDE, o diretor do sindicato dos rodoviários, Fábio Primo, criticou as condições enfrentadas pelos trabalhadores e apontou problemas relacionados à carga horária e à estrutura disponível nos terminais.
“Hoje tivemos que fazer uma assembleia na Estação da Lapa por conta das perversidades feitas com o rodoviário por parte da Semob e da Integra. São umas cargas horárias impraticáveis, os rodoviários não conseguem fazer sem um mínimo de conforto, como um banheiro digno para os trabalhadores, que hoje o que tem lá, é insalubre".
Segundo o dirigente, novas mobilizações já estão sendo planejadas para os próximos dias, como forma de pressionar por melhorias nas condições de trabalho.
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“A Assembleia que será votada será na quinta-feira às 9h e às 15h na sede de sindicato que é da Capoeira Salarial, Assembleia de Aprovação de Pauta”, afirmou.
Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que: "A manutenção dos módulos de conforto e cumprimento das obrigações da carta sindical são obrigações contratuais das concessionárias através da Integra".
Veja vídeo:
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