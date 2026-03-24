Rodoviários paralisam estação e preparam campanha salarial em Salvador

Ilustrativa - Foto: Rafaela Araújo / Ag. A TARDE

Rodoviários paralisaram parcialmente as atividades na manhã desta terça-feira, 24, na Estação da Lapa, em Salvador, em protesto contra condições de trabalho e em preparação para a campanha salarial da categoria.

Em entrevista ao portal A TARDE, o diretor do sindicato dos rodoviários, Fábio Primo, criticou as condições enfrentadas pelos trabalhadores e apontou problemas relacionados à carga horária e à estrutura disponível nos terminais.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Hoje tivemos que fazer uma assembleia na Estação da Lapa por conta das perversidades feitas com o rodoviário por parte da Semob e da Integra. São umas cargas horárias impraticáveis, os rodoviários não conseguem fazer sem um mínimo de conforto, como um banheiro digno para os trabalhadores, que hoje o que tem lá, é insalubre".

Segundo o dirigente, novas mobilizações já estão sendo planejadas para os próximos dias, como forma de pressionar por melhorias nas condições de trabalho.

“A Assembleia que será votada será na quinta-feira às 9h e às 15h na sede de sindicato que é da Capoeira Salarial, Assembleia de Aprovação de Pauta”, afirmou.

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que: "A manutenção dos módulos de conforto e cumprimento das obrigações da carta sindical são obrigações contratuais das concessionárias através da Integra".

Veja vídeo: