Fenômeno climático provoca semana chuvosa em regiões da Bahia

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) - Foto: Shirley Stolze / Ag. A Tarde

A atuação de sistemas meteorológicos deve intensificar as chuvas em áreas da Bahia ao longo desta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),a previsão entre os dias 23 e 30 de marçoindica acumulados significativos, principalmente no oeste e sul do estado.

Segundo o órgão, os volumes nessas regiões podem variar entre 50 mm e 100 mm, podendo ser ainda maiores em pontos isolados. Esse cenário é influenciado pela atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), associado à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e chuvas mais intensas.

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No contexto do Nordeste, os maiores volumes são esperados para Maranhão e Piauí, onde os acumulados podem ultrapassar os 100 mm. Já na Bahia, o destaque segue concentrado no oeste e sul, regiões que devem registrar os maiores impactos no período.

Previsão para Salvador

A primeira semana completa de outono, em Salvador, será quente e chuvosa, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal). Entre segunda-feira, 23, e domingo, 29, os termômetros da capital baiana podem bater 32ºC e as chances de chuva são de 90%.

No início da semana, uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável. Entretanto, a formação de um cavado próximo à costa, aliada a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), favorecerão o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas moderadas.

Confira a previsão detalhada

Segunda-feira, 23

Possibilidade de chuva: 30%

Temperatura: 24C° a 32C°

Terça-feira, 24

Possibilidade de chuva: 30%

Temperatura: 24°C a 31°C

Quarta-feria, 25

Possibilidade de chuva: 45%

Temperatura: 24°C a 31°C

Quinta-feira, 26

Possibilidade de chuva: 70%

Temperatura: 23°C a 30°C

Sexta-feira, 27

Possibilidade de chuva: 90%

Temperatura: 23°C a 28°C

Sábado, 28

Possibilidade de chuva: 90%

Temperatura: 23°C a 28°C

Domingo, 29