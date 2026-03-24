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BAHIA

Fenômeno climático provoca semana chuvosa em regiões da Bahia

Previsão é válida entre os dias 23 e 30 de março

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

24/03/2026 - 7:27 h

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Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) -

A atuação de sistemas meteorológicos deve intensificar as chuvas em áreas da Bahia ao longo desta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet),a previsão entre os dias 23 e 30 de marçoindica acumulados significativos, principalmente no oeste e sul do estado.

Segundo o órgão, os volumes nessas regiões podem variar entre 50 mm e 100 mm, podendo ser ainda maiores em pontos isolados. Esse cenário é influenciado pela atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), associado à Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), sistemas que favorecem a formação de nuvens carregadas e chuvas mais intensas.

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No contexto do Nordeste, os maiores volumes são esperados para Maranhão e Piauí, onde os acumulados podem ultrapassar os 100 mm. Já na Bahia, o destaque segue concentrado no oeste e sul, regiões que devem registrar os maiores impactos no período.

Previsão para Salvador

A primeira semana completa de outono, em Salvador, será quente e chuvosa, segundo previsão da Defesa Civil (Codesal). Entre segunda-feira, 23, e domingo, 29, os termômetros da capital baiana podem bater 32ºC e as chances de chuva são de 90%.

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No início da semana, uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável. Entretanto, a formação de um cavado próximo à costa, aliada a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), favorecerão o aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas moderadas.

Confira a previsão detalhada

Segunda-feira, 23

  • Possibilidade de chuva: 30%
  • Temperatura: 24C° a 32C°

Terça-feira, 24

  • Possibilidade de chuva: 30%
  • Temperatura: 24°C a 31°C

Quarta-feria, 25

  • Possibilidade de chuva: 45%
  • Temperatura: 24°C a 31°C

Quinta-feira, 26

  • Possibilidade de chuva: 70%
  • Temperatura: 23°C a 30°C

Sexta-feira, 27

  • Possibilidade de chuva: 90%
  • Temperatura: 23°C a 28°C

Sábado, 28

  • Possibilidade de chuva: 90%
  • Temperatura: 23°C a 28°C

Domingo, 29

  • Possibilidade de chuva: 65%
  • Temperatura: 23°C a 30°C

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Bahia Chuva previsão do tempo

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