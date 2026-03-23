ACELERANDO A CULTURA
Acelen abre inscrições para programa de apoio à cultura
Instituições da RMS e de Salvador podem participar da capacitação
Por Andrêzza Moura
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Estão abertas as inscrições para mais uma edição do programa Acelera OSC - Acelerando a Cultura Local -, iniciativa da Acelen voltada à capacitação de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) na elaboração de projetos culturais e na captação de recursos por meio de leis de incentivo.
A ação, realizada em parceria com a AVSI Brasil, vai beneficiar 20 organizações que atuam no entorno da Refinaria de Mataripe, nos municípios de Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus, na Região Metropolitana (RMS).
Associações das Ilhas de Maré, Bom Jesus dos Passos e dos Frades, em Salvador, também poderão participar.
Cada instituição poderá indicar até dois representantes para participar da capacitação, que será realizada presencialmente no Espaço Acelen Acender, em Candeias.
A formação inclui conteúdos voltados à estruturação de projetos culturais e ao acesso a mecanismos de financiamento, com foco no fortalecimento das iniciativas locais.
Segundo João Raful, vice-presidente de Responsabilidade Social e Recursos Humanos da Acelen, investir na cultura é essencial para o desenvolvimento regional.
“Fortalecer a cultura local é fortalecer nossas comunidades. Ao apoiar organizações sociais, criamos oportunidades de transformação social, geração de renda e valorização das identidades culturais”, afirma.
O Acelera OSC integra a estratégia de investimento social da empresa, voltada ao desenvolvimento sustentável. Desde sua criação, o programa já beneficiou 30 organizações, com foco no fortalecimento institucional.
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Serviço
- Acelera OSC – Acelerando a Cultura Local
- Inscrições: até 29 de março
- Público: OSCs de Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus e ilhas de Salvador
- Local: Espaço Acelen Acender (Candeias-BA)
- Inscrições: https://bit.ly/aceleraosc2026
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