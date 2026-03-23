Acelen abre inscrições para programa de apoio à cultura

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Vinte instituições serão beneficiadas - Foto: Divulgação Acelen

Estão abertas as inscrições para mais uma edição do programa Acelera OSC - Acelerando a Cultura Local -, iniciativa da Acelen voltada à capacitação de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) na elaboração de projetos culturais e na captação de recursos por meio de leis de incentivo.

A ação, realizada em parceria com a AVSI Brasil, vai beneficiar 20 organizações que atuam no entorno da Refinaria de Mataripe, nos municípios de Candeias, São Francisco do Conde e Madre de Deus, na Região Metropolitana (RMS).

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Associações das Ilhas de Maré, Bom Jesus dos Passos e dos Frades, em Salvador, também poderão participar.

Cada instituição poderá indicar até dois representantes para participar da capacitação, que será realizada presencialmente no Espaço Acelen Acender, em Candeias.

A formação inclui conteúdos voltados à estruturação de projetos culturais e ao acesso a mecanismos de financiamento, com foco no fortalecimento das iniciativas locais.

As inscrições seguem até o dia 29 de março | Foto: Divulgação Acelen

Segundo João Raful, vice-presidente de Responsabilidade Social e Recursos Humanos da Acelen, investir na cultura é essencial para o desenvolvimento regional.

“Fortalecer a cultura local é fortalecer nossas comunidades. Ao apoiar organizações sociais, criamos oportunidades de transformação social, geração de renda e valorização das identidades culturais”, afirma.

O Acelera OSC integra a estratégia de investimento social da empresa, voltada ao desenvolvimento sustentável. Desde sua criação, o programa já beneficiou 30 organizações, com foco no fortalecimento institucional.

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