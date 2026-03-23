Mercado Iaô celebra Salvador com feira e show gratuito da Timbalada

O evento acontece na Fábrica Cultural, na Ribeira - Foto: Divulgação

O Mercado Iaô realiza, neste domingo, 29, uma edição especial em celebração ao aniversário de Salvador, reforçando sua vocação como um dos principais espaços de fomento à economia criativa da Bahia.

O evento acontece na Fábrica Cultural, na Ribeira, das 10h às 22h, reunindo mais de 150 empreendedores criativos, além de uma programação cultural que terá como destaque o show da banda Timbalada. A entrada é gratuita e solidária, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado à Escola Comunitária Luiza Mahin.

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Programação cultural e atrações

A programação reúne atividades ao longo do dia para diferentes públicos. Estão previstos espaço infantil comandado por Tio Beto – Parque Móvel, Samba de Mesa, na Praça dos Saveiros (12h), aula show especial de chocolates (15h).

Além disso, a programação inclui duas exibições do telefilme “Sonho de Arrocha”, telefilme brasileiro de 2026, projeto da Gran Maître Filmes, parte do projeto de teledramaturgia da Rede Globo, ambientado na Bahia.

No Palco Diva, as atrações começam a partir das 17h, com show de abertura e encerramento da Timbalada.

Feira e economia criativa

A edição será um encontro entre empreendedorismo, cultura e identidade baiana. Moda, artesanato, design, gastronomia e autocuidado estarão representados na feira, que reúne mais de 150 negócios criativos e amplia oportunidades de geração de renda para empreendedores da cidade e de outros territórios do estado.

O evento também inclui ações voltadas à qualificação e troca de experiências. Em parceria com o Sebrae, será realizado um intercâmbio de empreendedorismo criativo com a participação de empreendedores de Recife e Fortaleza, promovendo conexões com a Rede Iaô.

A programação formativa conta ainda com o painel “22 anos de impacto da Fábrica Cultural na Economia Criativa”, às 14h, integrando a agenda de conteúdos voltados ao fortalecimento do setor.

Inscrições abertas

As inscrições para empreendedores interessados em participar estão abertas até o dia 21 de março, exclusivamente pela internet, mediante preenchimento dos formulários Galpão das Artes e Gastronomia.

O processo seletivo integra a jornada de qualificação empreendedora Iaô Labs, com dois ciclos formativos realizados entre março e maio.

Trajetória e impacto

Referência no fortalecimento de pequenos e médios negócios, o Mercado Iaô já realizou mais de 40 edições ao longo de 12 anos, beneficiando cerca de seis mil empreendimentos e gerando mais de R$10 milhões em negócios diretos.

O projeto também contribuiu para ampliar a circulação cultural na Cidade Baixa, atraindo visitantes e fortalecendo o território como espaço cultural e turístico.

Em 2026, após duas edições itinerantes em Cachoeira e Castro Alves, o evento retorna à Ribeira.

“Celebrar Salvador com o Mercado Iaô é celebrar a força de quem cria, empreende e movimenta a cidade todos os dias. São 12 anos impactando vidas através dessa iniciativa e, por isso, a edição tem um significado especial por reunir o que somos: cultura, identidade e oportunidades”, destaca Jaqueline Azevedo, diretora executiva da Fábrica Cultural.

O Mercado Iaô conta com apoio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (Memp) e do Governo do Estado da Bahia através da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), patrocínio do Sebrae e realização da Rede Iaô e Fábrica Cultural.

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