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CÊNICAS

Muito além do casamento: espetáculo em Salvador questiona papéis femininos

Peça ‘Noivas’ discute machismo e autonomia feminina com histórias que ecoam fora do palco

Maiquele Romero*

Por Maiquele Romero*

21/03/2026 - 9:04 h

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Do vestido de noiva ao machismo estrutural: espetáculo provoca reflexão na Bahia
Do vestido de noiva ao machismo estrutural: espetáculo provoca reflexão na Bahia -

A ideia de que mulheres são sujeitas autônomas, com direitos plenos sobre suas escolhas, é relativamente recente na história brasileira. Até 1962, o Código Civil de 1916 as classificava como “relativamente incapazes”, exigindo autorização do marido para trabalhar, assinar documentos ou administrar a própria vida financeira. A mudança começa com o Estatuto da Mulher Casada, em 1962, e se consolida na Constituição de 1988, que estabelece igualdade formal entre homens e mulheres, ainda que, na prática, os efeitos dessas transformações sigam em disputa.

É nesse intervalo entre o que a lei garante e o que a vida cotidiana ainda impõe que o espetáculo Noivas se inscreve. Em cartaz no SESI Rio Vermelho neste final de semana e no SESI Casa Branca no próximo, a montagem parte de uma situação aparentemente corriqueira – a prova de um vestido – para tensionar silêncios, escolhas e papéis historicamente atribuídos às mulheres.

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Com texto de Cleise Mendes, a direção de Liz Vernin conduz a narrativa em uma única tarde, dentro de um ateliê de costura. É ali que Dora, jovem prestes a se casar, encontra Lia, costureira e dona do espaço e o que começa como um ajuste de tecido logo se desdobra em um embate mais profundo.

“Noivas aborda o silenciamento no lugar da escolha, é um convite a olhar a vida do ângulo em que nós mulheres podemos escolher o que queremos e como queremos”, resume a diretora.

Do íntimo ao político

Imagem ilustrativa da imagem Muito além do casamento: espetáculo em Salvador questiona papéis femininos
| Foto: Ananda Mariposa | Divulgação

A encenação aposta na delicadeza para alcançar o estrutural. Ao invés de recorrer a grandes gestos, o espetáculo constrói sua crítica a partir das relações e dos não ditos.

“Apesar de vivermos em um tempo em que se fala muito mais sobre o espaço da mulher na sociedade, o machismo estrutural e o patriarcado seguem presentes e incrustados no nosso dia a dia. Nem sempre as ações são escancaradas, nem toda violência é clara, e é nesse lugar que Noivas toca”, comenta Liz.

“É no não dito, no subtexto, é quando uma mulher precisa ser diminuída para que um homem apareça, é na escolha que tomam por ela, e é, também, na mulher que reproduz comportamentos machistas”, acrescenta.

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Espelhamento

Imagem ilustrativa da imagem Muito além do casamento: espetáculo em Salvador questiona papéis femininos
| Foto: Ananda Mariposa | Divulgação

No centro da narrativa está Dora, personagem que condensa conflitos geracionais e sociais. Interpretada por Fanny, ela surge como alguém moldada por expectativas externas, mas atravessada por uma inquietação latente.

“Dora é uma menina de 20 anos que foi modelada para ser uma boneca fácil de manipular, cercada por uma redoma de vidro que a impede, inclusive de sentir”, descreve a atriz. “É o reflexo de muitas mulheres que têm seus desejos silenciados ao ponto de nem terem consciência que existem outras possibilidades de serem no mundo”.

Imagem ilustrativa da imagem Muito além do casamento: espetáculo em Salvador questiona papéis femininos
| Foto: Ananda Mariposa | Divulgação

Se Dora encarna o conflito, Lia surge como contraponto, não como resposta pronta, mas como possibilidade de quem as mulheres podem ser. Dona do ateliê, ela representa uma autonomia construída no cotidiano. “Lia, na trama, é essa mulher que encarna uma força silenciosa, mas inabalável”, afirma Carolina Sebastião, intérprete da personagem. “Ela é quem, com sua postura firme e confiante, faz com que a gente perceba que há outros jeitos de existir”.

Na dinâmica entre as duas, Lia não conduz Dora, mas desloca sua visão. “O papel da Lia é justamente ser a chave que abre portas para que Dora perceba que ela mesma pode transformar sua vida”, explica Carolina.

Para além do palco

Imagem ilustrativa da imagem Muito além do casamento: espetáculo em Salvador questiona papéis femininos
| Foto: Ananda Mariposa | Divulgação

Sem recorrer a soluções simplificadoras, Noivas aposta na construção de incômodos que se prolongam fora da cena. A proposta do projeto amplia o alcance do espetáculo ao investir em ações diretas com o público e, sobretudo, com mulheres em situação de vulnerabilidade.

Na última quarta-feira (18), a montagem realizou uma sessão gratuita voltada exclusivamente para mulheres atendidas pela Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica, incluindo serviços como CREAS, CRAMs, CAPS e a Casa da Mulher Brasileira, por meio do NUDEM.

A iniciativa articulou apresentação com acessibilidade, acolhimento e uma roda de conversa dedicada à saúde mental e ao empoderamento feminino, além de atividades de bem-estar e discussões sobre geração de renda.

A dimensão formativa do projeto também se estende a oficinas gratuitas de teatro destinadas a essas mulheres, criando espaços de expressão e fortalecimento a partir da linguagem artística. Já nas sessões abertas ao público neste final de semana, parte da programação inclui rodas de conversa realizadas após apresentações específicas, ampliando o debate sobre direitos das mulheres, mercado de trabalho na Bahia e produções feministas. A proposta reforça o espetáculo como ponto de partida, e não de chegada, para reflexões coletivas.

Nos bastidores, o protagonismo feminino também se impõe, a equipe técnica majoritariamente composta por mulheres tensiona um cenário ainda marcado pela predominância masculina na criação e produção teatral.

Ao articular cena, escuta e ação, o espetáculo reafirma o teatro como espaço de elaboração sensível e política. “Eu espero que, acima de tudo, o público sinta”, resume a diretora. “Que mulheres se identifiquem por qualquer motivo que seja e lembrem-se (ou descubram) que a gente sempre pode mudar, fazer, acontecer, que a gente pode querer”.

'Noivas' / Hoje e amanhã, 19h / SESI Rio Vermelho / Dias 27 (19h), 28 e 29 (16h e 19h) / SESI Casa Branca / R$ 40 e R$ 20 ou R$ 30 (Mulheres cis e trans) / Classificação: Livre

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.

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Machismo Teatro

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