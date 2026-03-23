Festival de grafitti ocupa Salvador com arte urbana e shows gratuitos

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A programação musical é um dos destaques desta edição do BTC - Foto: Divulgação

O Festival Internacional de Graffiti Bahia de Todas as Cores (BTC) chega à sua 8ª edição, reunindo mais de 100 artistas locais, nacionais e internacionais em Salvador.

Com o tema “Tecnologia Ancestral", o festival acontece gratuitamente entre os dias 26 e 29 de março de 2026, com atividades no Centro Histórico da capital baiana e no bairro de Massaranduba, incluindo intervenções artísticas, debates, ações formativas e apresentações culturais.

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Música na programação

A programação musical inclui o BTC Sound Fest, realizado na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. Entre as atrações estão Fragmento do Samba, Freelion e BNegão.

Também participam coletivos do Circuito Sound System, liderado pelo Ministereo Público, além de grupos como Respiro Soundz Dub System, Setembro Sistema de Som, Jahmin Sound System e Vidas Negras Sistema de Som.

Arte urbana e participação de artistas

Com mais de dez anos de atuação, o BTC mantém a proposta de ocupação de espaços públicos por meio da arte urbana.

Durante os quatro dias, o público poderá acompanhar a produção de painéis de graffiti em tempo real e participar de atividades relacionadas ao tema do festival. Entre os artistas convidados estão Witch, Lu Bicalho, Shock e Manuel Gerullis.

Nesta edição, 60 artistas foram selecionados por convocatória pública e curadoria do Coletivo Vai e Faz, enquanto outros 40 participam de forma independente. As atividades estão distribuídas entre o Centro e o bairro do Rio Vermelho.

Atividades nas comunidades

Em Massaranduba, no Subúrbio Ferroviário, será realizada uma vivência coletiva de arte e graffiti na sede do Coletivo Musas, com participação de artistas e moradores. A programação inclui também uma feijoada comunitária.

No dia 29 de março, data do aniversário de Salvador, o festival promove uma ação voltada à relação entre arte urbana, memória e identidade cultural da cidade.

Protagonismo feminino

O BTC 2026 registra paridade de gênero entre os artistas participantes. A presença de mulheres no festival é resultado de iniciativas como a plataforma Flor de Cacto, voltada à formação e apoio a artistas na arte urbana.

O evento também inclui ações de redução de danos e adota política de tolerância zero contra o assédio. Estão previstas atividades educativas e debates sobre segurança e convivência no ambiente cultural.

Formação e outras atividades

A programação contempla ainda masterclasses, mesas de debate sobre arte urbana e mídias sociais, vivências de graffiti, pintura oficial do circuito BTC 2026 e a foto coletiva com os artistas participantes.

O 8º BTC conta com apoio financeiro do Fundo de Cultura - Secretaria da Fazenda - Secretaria de Cultura - Governo do Estado da Bahia, por meio do Edital 03/2023 Eventos Culturais Calendarizados - FCBA, e com o apoio financeiro da FUNARTE por meio do Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2025 - Artes Visuais.